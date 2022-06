Loạt khoảnh khắc đáng tự hào của Trân Đài tại cuộc thi Miss International Queen 2022

HHT - Đêm Chung kết Miss International Queen 2022 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Philippines. Đại diện Việt Nam Phùng Trương Trân Đài chính thức dừng chân ở Top 6 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 dù đã có những phần thể hiện xuất sắc.

Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho người chuyển giới nữ trên toàn thế giới. Tham gia cuộc thi năm nay, Trân Đài được đông đảo fan sắc đẹp nước nhà kỳ vọng sẽ mang vương miện thứ 2 về cho Việt Nam. Tuy nhiên, đáng tiếc là cô nàng đã dừng chân ở Top 6 chung cuộc. Dù không đạt ngôi vị cao nhất nhưng Trân Đài vẫn tạo nên những ấn tượng tốt tại cuộc thi sắc đẹp lớn dành cho người chuyển giới.

Ngày 12/6,Phùng Trương Trân Đài chính thức lên đường chinh chiến Miss International Queen 2022. Đến với cuộc thi lần này, Trân Đài mang theo hành lý bao gồm 12 vali với 6 màu tượng trưng cho lá cờ lục sắc của cộng đồng LGBTQI+.

Từ sau khi đặt chân xuống nước bạn (Thái Lan), nàng hậu luôn thể hiện sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ. Trân Đài thường xuyên cập nhật những hình ảnh trong chuỗi hoạt động thi của chương trình trên trang cá nhân.

Sau đó Trân Đài và các thí sinh Miss International Queen 2022 bước vào phần thi Trang phục Dân tộc và Tài năng. Trên sân khấu, người đẹp Việt thể hiện bản mash-up If I Were A Boy và Be A Star. Đặc biệt, nhờ phần chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉn chu, Trân Đài đã nhận được giải thưởng Best Talent.

Ở phần thi Trang phục Dân tộc, nàng hậu diện thiết kế Kim Thực của NTK Nguyễn Minh Triết. Bộ trang phục được lấy ý tưởng từ cây lúa, con cò, chim hạc và Mặt Trời, mang ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp ngành nông nghiệp lúa nước lâu đời của Việt Nam. Màn trình diễn của nàng hậu nhận về nhiều lời khen bởi thần thái và nhan sắc ngọt ngào.

Trong cuộc thi, Trân Đài còn tạo được ấn tượng tốt với người dân xứ chùa Vàng. Người đẹp không chỉ giao lưu tốt bằng tiếng Anh mà còn liên tục "bắn" tiếng Thái khi được phỏng vấn khiến khán giả thích thú.

Tối 23/6, Bán kết Miss International 2022 chính thức diễn ra tại Thái Lan. Trong đêm Bán kết, đại diện Việt Nam được đánh giá là một trong những thí sinh khiến mọi cô gái phải dè chừng. Các mỹ nhân chuyển giới lần lượt giới thiệu mở màn và trình diễn 2 phần thi quan trọng là áo tắm với trang phục dạ hội.

Ở phần thi của mình, Trân Đài đã có màn trình diễn xuất sắc. Người đẹp tự tin sải bước trên sân khấu, khoe đường cong cơ thể khỏe khoắn. Bên cạnh đó, Trân Đài còn "tỏa sáng" trong bộ trang phục dạ hội ở đêm Bán kết. Bộ trang phục mang tên Ngọn lửa chiến binh, do NTK Chung Thanh Phong thực hiện suốt một tháng. Chiếc đầm người đẹp diện có dáng ôm sát, cắt xẻ phần đùi và tôn hình thể người mặc. Trang phục còn đính pha lê, đá Swarovski để tạo độ bắt sáng khi trình diễn. Trân Đài cho biết chiếc váy đêm Bán kết cô trình diễn được thiết kế dựa trên câu chuyện nàng hậu từng bị kỳ thị ngày còn đi học.

Sau đêm Bán kết, Trân Đài bất ngờ được nhiều trang sắc đẹp dự đoán sẽ đăng quang và mang về chiếc vương miện thứ 2 cho Việt Nam. Trong nhiều ngày đặt chân đến xứ sở Chùa Vàng, Trân Đài luôn thể hiện tốt bản thân và chưa từng bị lu mờ trong bất kỳ hoạt động nào. Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, trang phục ấn tượng và đa dạng màu sắc.

Trong đêm Chung kết tối 25/6, Trân Đài đã có phần trình diễn trang phục dân tộc và trang phục dạ hội thu hút người hâm mộ. Chiếc váy dạ hội Trân Đài diện trong ngày cuối cùng của hành trình Miss International Queen 2022 có màu trắng tinh khiết, đại diện cho sự đoàn kết và hòa hợp. Tuy nhiên dù đã xuất sắc thể hiện bản thân nhưng đại diện Việt Nam chỉ dừng chân tại Top 6 chung cuộc.

Nhìn lại hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc Tế 2022 của Trân Đài, người hâm mộ nước nhà không khỏi tự hào và vui mừng. Dù không thể một lần nữa mang vinh quang về cho đất nước nhưng Trân Đài đã hoàn thành xuất sắc chuyến hành trình của mình nơi xứ người.