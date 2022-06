Miss International Queen 2022: Trân Đài trả lời câu hỏi đầy tinh tế nhưng vẫn tuột mất vương miện

HHT - Trân Đài đã khiến người hâm mộ quê nhà vỡ òa hạnh phúc khi xuất sắc lọt Top 6 Miss International Queen 2022. Phần trả lời câu hỏi của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen. Nhưng tiếc rằng, đại diện Việt Nam không thể lọt vào Top 3 của cuộc thi.

Chung kết Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) 2022 trở nên nóng hơn bao giờ hết với khán giả Việt Nam khi thí sinh Phùng Trương Trân Đài liên tục được gọi tên vào thứ hạng cao. Sau khi xuất sắc xuất hiện trong Top 11 Miss International Queen 2022, Trân Đài lại lọt Top 6 cùng các thí sinh: Aëla Chanel (Pháp), Jasmine Jiménez (Colombia), Sofía Slomón (Venezuela), Fuschia Anne Ravena (Philippines), Rungrojampa (Thái Lan).

Trong phần trả lời câu hỏi của Top 6, Trân Đài nhận được câu hỏi: "What are the most important thing we should be teaching younger generation today?" (tạm dịch: "Điều gì quan trọng nhất mà chúng ta nên giáo dục thế hệ trẻ ngày nay?"). Thí sinh tới từ Việt Nam đã tinh tế chào bằng tiếng Thái trước khi trả lời bằng tiếng Anh. Trân Đài chia sẻ:

"I think the most important thing to teach the young generation is that they have to love themselves. Because if you love yourself, you can do everything you want. Even you’re transgender, LGBT community, you will be strong, work harder to raise your voice and your community. Thank you!" (tạm dịch: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất để dạy thế hệ trẻ là họ phải biết yêu thương chính mình. Vì nếu bạn yêu bản thân, bạn có thể làm tất cả những gì bạn muốn. Dù bạn là người chuyển giới, thuộc cộng đồng LGBT, bạn cũng sẽ mạnh mẽ, nỗ lực hơn nữa để nâng cao tiếng nói của mình và cộng đồng. Xin cảm ơn!"

Câu trả lời thông minh, tinh tế và truyền cảm hứng của Trân Đài nhận được rất nhiều lời khen của công chúng, đặc biệt là người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười khi cô không thể đi tiếp vào Top 3 của Miss International Queen 2022. 3 thí sinh xuất sắc của Miss International Queen 2022 là thí sinh tới từ Pháp, Colombia và Philippines. Cuối cùng, vương miện Hoa hậu thuộc về thí sinh Fuschia Anne Ravena của Philippines.