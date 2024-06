Loạt kỷ lục "xưa nay hiếm" của Katy Perry khiến nghệ sĩ nào cũng phải nể phục

HHT - Katy Perry không chỉ là một nữ nghệ sĩ tài năng mà còn là "hiện tượng âm nhạc toàn cầu". Với giọng ca giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn độc đáo, nữ ca sĩ đã gặt hái được nhiều kỷ lục khó phá vỡ trong sự nghiệp.

Katy Perry là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất có 6 đĩa đơn từ cùng một album đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Album Teenage Dream (phát hành năm 2010) đã cho ra những ca khúc đình đám như: California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T., Last Friday Night (T.G.I.F.) và Part Of Me. Album còn thu về 2 bản hit Top 10 khác là The One That Got Away và Wide Awake. Katy Perry cũng nắm giữ kỷ lục nghệ sĩ đầu tiên có 69 tuần liên tiếp nằm trong Top 10 trên bảng xếp hạng danh tiếng này.

Katy Perry còn nổi tiếng với những MV tỷ view khiến bao người ngưỡng mộ. Roar là sản phẩm nổi bật hàng đầu sự nghiệp của Katy với hơn 4 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube, kỷ lục đến nay chưa nghệ sĩ nữ nào có thể vượt qua được. Cô nàng còn sở hữu 7 MV khác đạt hơn 1 tỷ lượt xem, trong đó Dark Horse là MV đầu tiên của nữ nghệ sĩ đạt được cột mốc này.

Các video âm nhạc của Katy thường được đánh giá độc đáo và sáng tạo, thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của nữ ca sĩ. Cộng với hình ảnh và phong cách thời trang đa dạng, cô nàng được nhiều người dành tặng danh xưng "tắc kè hoa" của làng nhạc thế giới.

Katy Perry cũng nghệ sĩ đầu tiên có 4 đĩa đơn bán được hơn 10 triệu bản và đạt chứng nhận Kim cương từ Hiệp hội Thu âm Hoa Kỳ, bao gồm: Firework, Roar, California Gurls và Dark Horse. Thành tích này không chỉ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả mà còn chứng minh khả năng kết nối tài tình với số đông người nghe của Katy Perry qua những ca khúc mang thông điệp ý nghĩa và giai điệu cuốn hút.

Trong 7 năm liên tiếp từ 2015 đến 2022, sân khấu Super Bowl Halftime Show của Katy Perry luôn giữ vững vị trí là màn trình diễn Super Bowl được xem nhiều nhất trong lịch sử. Dù sau đó Rihanna đã phá vỡ kỷ lục này vào năm 2023, nhưng không thể phủ nhận màn trình diễn ấn tượng của Katy Perry đã khẳng định tài năng và vị thế của giọng ca Dark Horse trong làng nhạc US&UK.

Với những thành tích đạt được, Katy Perry được xem là một trong những nữ nghệ sĩ nhạc Pop đình đám nhất thập kỷ 2010 cùng với Taylor Swift, Lady Gaga, Rihanna và Adele. Cô nàng đã chứng minh bản thân là một biểu tượng âm nhạc toàn cầu với sức ảnh hưởng sâu rộng tới ngành công nghiệp âm nhạc. Katy Perry sẽ sớm trở lại với album phòng thu thứ 6 trong năm nay. Đĩa đơn mở đường Woman's World dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 11/7 sắp tới.