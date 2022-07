Loạt phát ngôn "gắt" của Kỳ Duyên khi ngồi ghế nóng: "Trái tim yêu thương thì qua Miss Universe"

HHT - Từng ngồi "ghế nóng" trong nhiều show truyền hình, Hoa hậu Kỳ Duyên là vị giám khảo thẳng tính và không ngại bày tỏ quan điểm của bản thân.

Góp mặt trong các show truyền hình nổi tiếng như Miss Fitness, KOC Vietnam 2022 và mới đây nhất là The Face Vietnam - Gương Mặt Thương Hiệu 2022, Hoa hậu Kỳ Duyên gây ấn tượng với hình ảnh vị giám khảo luôn nói thẳng, nói thật và thể hiện rõ quan điểm với thí sinh.

Trong vòng casting giấu mặt của The Face Vietnam 2022, một thí sinh Gen Z đã thuyết phục ban giám khảo với câu nói từng viral của Hoa hậu Khánh Vân: "Em không có gì ngoài một trái tim yêu thương". Sau khi nghe xong, Hoa hậu Kỳ Duyên liền lên tiếng: "Trái tim yêu thương thì qua Miss Universe nha".

Tại Miss Fitness Vietnam 2022, Kỳ Duyên thể hiện thái độ không hài lòng với một thí sinh ăn mặc quá hở hang. Sau khi nghe xong lời đánh giá trang phục phản cảm, không phù hợp với tiêu chí chương trình của Hoa hậu Kỳ Duyên, thí sinh này đã để thể hiện quan điểm của mình: "Em không nhất thiết phải là một nhân vật hoàn hảo trước mặt chị". Nàng hậu khẳng định: "Đây là cuộc thi nhan sắc, chúng ta cần tiết chế sự thoải mái và để lại ấn tượng tốt với công chúng".

Bên cạnh đó, có một thí sinh đã dành lời khen cho Hoa hậu Kỳ Duyên tại The Look 2017, đồng thời cho rằng: "Chị Kỳ Duyên lý trí hơn chị Minh Tú. Chị Tú khá là nóng tính". Những tưởng cách thể hiện này sẽ "được lòng" Hoa hậu Kỳ Duyên, thế nhưng người đẹp 9X đã bày tỏ thái độ không đồng tình: "Em nhắc đến chị Tú như vậy thì thực sự là chị không hài lòng cho lắm. Chị không thích cách em dùng lời nhận xét cho một HLV không có mặt ở đây".

Tại KOC Vietnam 2022, khi thấy các thí sinh cười đùa dù đã nghe phổ biến luật của nút dislike, người đẹp 9X đã lên tiếng nhắc nhở: "Chuyện này rất căng thẳng, chỉ cần một cái dislike thôi có thể mở đường tiễn các bạn về nhà, con đường rất thẳng và bằng phẳng".

Thực tế, khi ngồi "ghế nóng" tại The Look 2017, Kỳ Duyên cũng gây ấn tượng với loạt câu nói thể hiện chính kiến mạnh mẽ của mình. Khi được hỏi về mentor Phạm Hương, Kỳ Duyên tuyên bố bản thân không sợ nàng hậu: "Duyên đã từng chiến thắng HLV Phạm Hương một lần tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Chẳng có lý do gì mà Duyên phải sợ HLV Phạm Hương cả". Để chiêu mộ thí sinh về đội mình, Minh Tú đã liên tục phản pháo Kỳ Duyên để chứng minh quan điểm của mình đúng. Lúc này, Kỳ Duyên lập tức đáp trả: "Tại sao chị lại như thế nhỉ? Em chưa động chạm gì đến chị cả".