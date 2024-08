Loạt tin vui từ Lisa BLACKPINK: Kết hợp với Rosalía, ẵm 4 đề cử tại VMAs 2024

HHT - Còn đang vui vì Lisa (BLACKPINK) xác nhận sẽ kết hợp cùng Rosalía trong sản phẩm mới thì fan lại phấn khích nhân đôi khi nghe tin nữ idol ẵm 4 đề cử tại VMAs 2024.

Đúng như lời fan đồn đoán, Lisa sẽ kết hợp với Rosalía với ca khúc New Woman. Đoạn nhạc bị rò rỉ mà người hâm mộ chia sẻ cách đây vài ngày có lẽ thực sự là một phần của ca khúc. "Brand New Día" mà phía Lisa đặt ở caption khiến nhiều người tưởng là tên ca khúc, hóa ra chỉ là trích lời cho New Woman. Bài hát này sẽ chính thức được "lên kệ" vào ngày 15/8.

Lisa từng tiết lộ cô đang chuẩn bị để cho ra mắt album solo trong năm nay. Với tốc độ ra nhạc thần tốc với ROCKSTAR và New Woman, người hâm mộ càng thêm tin tưởng lời nữ idol nói sẽ sớm thành sự thật.

Ngay sau khi Lisa xác nhận về màn hợp tác với Rosalía thì fan lại đón thêm tin vui "cỗ máy nhảy" của BLACKPINK cùng ROCKSTAR nhận được 4 đề cử tại Video Music Awards - VMAs 2024, bao gồm: Best K-Pop, Best Choreography, Best Editing và Best Art Direction. Cạnh tranh Best K-Pop với Lisa còn có Seven của Jung Kook, Smoothie của NCT DREAM, Super Shy của NewJeans, Lalalala của Stray Kids và Deja Vu của TXT.

Ở các hạng mục khác, Seven cùng Jung Kook được gọi tên ở đề cử Best Collaboration, Push Performance Of The Year có Easy của LE SSERAFIM nhận đề cử.

ROCKSTAR có thể hơi đuối sức ở mảng stream, nhưng vẫn cho thấy sức ảnh hưởng nhất định trên toàn cầu, đặc biệt là thúc đẩy du lịch tại Thái Lan. Lisa lại góp mặt trong bộ phim The White Lotus 3, phần phim được quay tại Thái. Theo trang The Nation, Lisa đang sắp xếp lịch trình để gặp Thủ tướng Thái Lan cũng như các lãnh đạo cấp cao khác để thảo luận về những biện pháp thúc đẩy quyền lực mềm.