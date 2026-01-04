Loạt trường tư tốp đầu ở Hà Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm 2026

HHTO - Nhiều trường THPT tư thục tại Hà Nội đã sớm công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 với đa dạng phương thức xét tuyển, từ xét học bạ, thi đánh giá năng lực đến xét điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Việc công bố sớm giúp học sinh lớp 9 và phụ huynh chủ động hơn trong việc lựa chọn trường và chuẩn bị hồ sơ.

Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu: Tuyển 300 học sinh, chia đều hai hệ đào tạo

Năm học 2026-2027, Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu dự kiến tuyển 300 học sinh lớp 10, trong đó 50% chỉ tiêu dành cho hệ AS - A Levels và 50% cho hệ AE (Anh ngữ học thuật tăng cường).

Phương thức tuyển sinh của trường gồm xét hồ sơ kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực và phỏng vấn. Nhà trường ưu tiên thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên, đồng thời xét học bổng đối với những học sinh có thành tích học tập nổi bật. Học sinh đang theo học tại hệ thống Nguyễn Siêu sẽ được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển.

Thời gian đăng ký trực tuyến dự kiến bắt đầu từ ngày 16/3/2026, lịch kiểm tra đánh giá năng lực dự kiến tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 4/2026. Trường cũng xem xét tuyển sinh bổ sung dựa trên kết quả kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức nếu còn chỉ tiêu.

Trường THPT Archimedes: Nhiều đợt thi rà soát kiến thức

Trường THPT Archimedes dự kiến tuyển 270 học sinh lớp 10 trong năm học tới. Phương thức tuyển sinh của trường khá đa dạng, bao gồm xét tuyển thẳng và cấp học bổng, xét học bạ kết hợp phỏng vấn các môn Toán và Tiếng Anh, xét theo kết quả bài thi rà soát kiến thức riêng của trường hoặc căn cứ vào điểm thi vào lớp 10 và điểm thi các trường chuyên.

Nhà trường tổ chức 3 đợt thi rà soát kiến thức vào các ngày 22/3, 19/4 và 10/5/2026. Điểm xét tuyển được tính dựa trên kết quả các môn học cốt lõi như Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trường Marie Curie: Tuyển hơn 1.500 chỉ tiêu tại 3 cơ sở

Trường THPT Marie Curie thông báo tuyển sinh tổng cộng 1.560 học sinh lớp 10 cho năm học 2026-2027. Chỉ tiêu được phân bổ tại ba cơ sở gồm Mỹ Đình (400 chỉ tiêu), Văn Phú (560 chỉ tiêu) và Việt Hưng (600 chỉ tiêu).

Nhà trường chủ yếu xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Thời gian đăng ký và các mốc tuyển sinh cụ thể sẽ được công bố trong tháng 4/2026.

Trường THPT Lý Thái Tổ: Xét học bạ THCS

Theo kế hoạch, Trường THPT Lý Thái Tổ sẽ tuyển 12 lớp 10 với tổng 480 học sinh. Đối với học sinh đang học trong hệ thống, trường thực hiện xét tuyển nội bộ theo tiêu chí riêng.

Với học sinh bên ngoài, phương thức tuyển sinh chủ yếu là xét học bạ THCS, căn cứ vào kết quả học tập từ lớp 6 đến học kỳ I lớp 9.

Đa dạng phương thức tuyển sinh

Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy và Trường THPT Ngôi Sao Hoàng Mai cũng đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Các trường áp dụng nhiều hình thức như xét học bạ, xét kết quả thi vào các trường chuyên, phỏng vấn, viết bài luận hoặc tham gia bài kiểm tra đánh giá năng lực riêng của trường.

Việc nhiều trường THPT tư thục công bố sớm phương án tuyển sinh giúp phụ huynh và học sinh có thêm thời gian cân nhắc, lựa chọn mô hình học tập phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân. Trong bối cảnh phương thức tuyển sinh ngày càng đa dạng, việc theo dõi sát thông báo của từng trường và chuẩn bị hồ sơ từ sớm sẽ là yếu tố quan trọng quyết định cơ hội trúng tuyển.