Lời khai gây phẫn nộ của tội phạm ma túy Bùi Đình Khánh: Đi trốn để khuây khỏa tâm lý

HHT - Chia sẻ tại cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Đình Khánh cho biết: "Tâm trạng tôi giờ thấy hoảng loạn nhiều thứ. Những giây phút này tôi thấy cuộc sống của tôi rất mong manh, án tử treo lên đầu tôi rồi. Cảm giác trong tôi là không còn gì để mất nữa rồi".

Trước đó, trong tối 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Đằng (57 tuổi, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroine. Nhằm giải cứu cho đồng bọn, Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú tại Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và 1 nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy đã sử dụng vũ khí chống trả lực lượng công an.

Bùi Đình Khánh đã dùng súng bắn trả, khiến cán bộ công an Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, đối tượng Bùi Đình Khánh đã bỏ trốn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh, khoảng 22h ngày 18/4, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Công an phường Đông Hải, TP Thanh Hóa bắt giữ Bùi Đình Khánh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực đường tránh, địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa.

Theo lời khai của Bùi Đình Khánh, sau khi gây án, đối tượng đã bắt xe taxi đi từ các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ sau đó quay lại Hà Nội rồi ra Bến xe Nước Ngầm đón xe khách về Thanh Hóa thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Đình Khánh đã khai nhận toàn bộ quá trình bỏ trốn cũng như hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai được kênh ANTV phát sóng, sau khi giao túi ma túy màu đỏ cho đối tượng Nguyễn Hữu Đằng tại khu vực chân dốc Cái Lân (TP Hạ Long, Quảng Ninh), Khánh tiếp tục chở một đối tượng khác là Hà Thương Hải (31 tuổi, ở Tân Sơn, Phú Thọ) đến khu vực cổng vào Khu công nghiệp Cái Lân.

Khi quay trở lại hiện trường, Khánh phát hiện một số người mặc trang phục màu đen đứng gần khu vực trên, nghi là lực lượng chức năng. Lập tức, đối tượng mở cửa xe và nổ 2 phát súng. Sau đó, Khánh tiếp tục điều khiển xe đuổi theo một phương tiện đang di chuyển phía trước và tiếp tục nổ thêm 2 phát súng.

Trên đường tháo chạy về phía Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, xe của Khánh bất ngờ gặp sự cố không thể tăng tốc. Đối tượng lập tức điều khiển xe rẽ vào một con ngõ nhỏ, bỏ lại phương tiện và tiếp tục chạy bộ lên đồi để lẩn trốn.

Trong lúc trốn chạy, Khánh gọi điện cho Hà Quang Sơn (31 tuổi, ở Tân Sơn, Phú Thọ) để nhờ giúp đỡ, nói rằng: "Em đang bị đánh nhau, có gì anh lên chở em đi chạy trốn". Tuy nhiên, đối tượng Sơn sau đó cũng đã bị bắt giữ.

Khánh sau đó vào một quán bi-a, nhờ nhân viên gọi taxi để di chuyển đến khu vực trạm thu phí Phú Thái ở quốc lộ 5, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Tại đây, Khánh tiếp tục đi nhờ xe container đến cầu Thanh Trì (Hà Nội), sau đó bắt taxi lên Phú Thọ.

Tại Phú Thọ, đối tượng đã vào một cửa hàng mua quần áo, điện thoại mới và thay trang phục nhằm tránh bị nhận diện. Sau đó, Khánh tiếp tục bắt taxi quay trở lại Hà Nội.

Đến khoảng 15h ngày 18/4, Khánh có mặt tại khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), ngồi uống nước một lúc rồi di chuyển ra bến xe và bắt xe về Thanh Hóa lúc 15h30 cùng ngày.

Chia sẻ tại cơ quan điều tra, Khánh cho biết: "Tâm trạng tôi giờ thấy hoảng loạn nhiều thứ. Những giây phút này tôi thấy cuộc sống của tôi rất mong manh, án tử treo lên đầu tôi rồi. Cảm giác trong tôi là không còn gì để mất nữa rồi". Đối tượng cũng thừa nhận, trong quá trình bỏ trốn không hề nghĩ rằng mình có thể thoát được, chỉ muốn tìm cách khuây khỏa tâm lý trong thời gian ngắn ngủi đó.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng Bùi Đình Khánh cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.