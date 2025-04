Clip bảo mẫu dùng bạo lực ép trẻ ăn gây phẫn nộ, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh

HHT - Trong clip ghi lại, em bé ngồi trên sàn nhà, không mặc quần áo, bảo mẫu nắm đầu bé ngửa cổ ra sau rồi liên tục đổ thức ăn vào miệng mặc cho bé khóc la, khiến thức ăn trào ra khắp người.

Trước đó, đoạn video clip dài khoảng 30 giây, ghi lại cảnh một phụ nữ đang dùng bạo lực để ép một trẻ ăn được đăng tải trên mạng xã hội. Trong clip, em nhỏ không được mặc quần áo, khóc thét vì bị người phụ nữ kéo đầu ngửa ngược ra sau rồi đổ thức ăn vào, khiến thức ăn trào ra khắp người.

Sự việc xảy ra tại cơ sở Mầm non tư thục Thu Sương (thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Người phụ nữ trong clip là bảo mẫu của cơ sở này.

Chiều 17/4, lãnh đạo thị trấn Tiệm Tôm (huyện Ba Tri, Bến Tre), cho biết địa phương đã lập đoàn kiểm tra nhóm lớp mầm non Thu Sương ở khu phố An Bình để xác minh thông tin một bảo mẫu có hành vi bạo lực khi đút đồ ăn cho trẻ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã tiến hành cho tạm dừng hoạt động đối với cơ sở Mầm non này. "Hiện cơ sở này đã tạm dừng hoạt động, phục vụ công tác xác minh của cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp thông tin đến báo chí", lãnh đạo thị trấn Tiệm Tôm cho biết.