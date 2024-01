"Lời khẩn cầu" từ vườn thú Hà Nội: "Đàn thú co ro ôm nhau trong giá rét", thực hư thế nào?

HHT - Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh các con thú tại vườn thú Hà Nội trong tình trạng "gầy trơ xương, co ro ôm nhau trong giá rét" khiến những người yêu động vật rất bức xúc và cảm thấy lo lắng. Vậy thực hư là thế nào?

Cụ thể, bài viết trên Facebook với nội dung "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội" có tới hơn 6K lượt bình luận và chia sẻ. Những bức ảnh khiến nhiều dân mạng không khỏi xót xa: các chú khỉ gầy gò, xác xơ và có vẻ như đang co ro cụm vào nhau giữa trời Đông giá rét.

"Vào những ngày Hà Nội rét đậm, đàn thú thật khốn khổ. Chúng chỉ còn biết ôm lấy nhau mà rên. Chúng đói lắm, rét lắm, rét nữa thì chết! Con nào con nấy trơ xương. Hươu cao cổ được cho là đã không còn ở đây nữa rồi. Còn những con khác chỉ còn biết ôm nhau chờ… rét hơn thôi!", theo nội dung bài viết.

Tuy nhiên thực tế, đây lại là những hình ảnh đã được chụp từ cách đây 2 năm, khi các chú khỉ bị ốm, mắc bệnh rụng lông và được vườn thú lập hồ sơ chăm sóc đặc biệt.

Theo ghi nhận của VTV News chiều qua (28/1), 2 chú khỉ sau thời gian được các bác sỹ chăm sóc ở khu riêng biệt đã tăng cân và khỏe mạnh. Còn tại nơi ở của hà mã, thức ăn được bổ sung thêm để chống rét. Nước ở bể đầm luôn được giữ nóng.

"Những hệ thống này sẽ đun nước nóng xả xuống bể tạo môi trường nước ấm áp, thuận lợi nhất, đảm bảo sức khỏe cho hà mã", ông Nguyễn Danh Cường, Phó Giám đốc Xí nghiệp Chăn nuôi và Phát triển động vật số 1, vườn thú Hà Nội, cho biết.

Vườn thú Hà Nội (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) hiện đang chăm sóc khoảng 700 cá thể động vật, trong đó có 32 loài quý hiếm.

Khi trời lạnh, các chú hổ được quây vào chuồng. Trong chuồng luôn có các tấm sưởi. Còn tại chuồng voi, những ngày bình thường, 2 con voi được sưởi bằng máy sưởi điện. Tuy nhiên khi trời rét có thêm củi sưởi ấm và chuồng trại được che kín nên 2 con voi 45 tuổi vẫn rất khỏe mạnh.

Ngay từ đầu tháng 11, vườn thú Hà Nội đã lên kịch bản sẵn chống rét: dưới 17 độ C kích hoạt sưởi dầu và bổ sung thức ăn, dưới 15 độ C có thêm củi sưởi. Thú móng guốc là một trong những loài chịu lạnh kém, do đó những bếp củi sưởi ấm cho cả đàn thú.

"Các nội dung đó thiếu trách nhiệm, vì khi muốn đưa thông tin cần có sự kiểm chứng, nhưng chưa kiểm chứng đã vội vã như vậy, làm ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý cũng như tâm lý của cán bộ công nhân viên", ông Nguyễn Công Nghiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội, nhận định.

Vườn thú Hà Nội hiện đang chăm sóc khoảng 700 cá thể động vật, trong đó có 32 loài quý hiếm. Khi nhiệt độ giảm sâu như tuần qua, chế độ ăn và việc giữ ấm cho các loài thú tại đây luôn được đặc biệt chú trọng. Không có chuyện các con thú bị rét hay đói như thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.