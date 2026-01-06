Lớp Học Mật Ngữ tuyển tập kỷ niệm 10 năm: Tránh đường cho Sư Tử nam đi qua!

HHT - Kính thưa các “quạt” u mê visual và khí chất của Sư Tử nam, “Trạm ca” đã chính thức lên sóng với bộ lens xịn xò nhất để bắt trọn mọi khoảnh khắc của “anh trai” này. Nếu bạn từng phát cuồng vì những bộ ảnh “idol bị chụp lén” ngoài phố hay trong quán cà phê với thần thái đỉnh cao không góc chết của các “Trạm tỷ”, thì Tuyển tập đặc biệt này chính là cuốn album “tuyệt đối điện ảnh” về Sư Tử nam.

Sư Tử nam - ông hoàng “chất liệu nam chính”

Mùa lễ hội này, mời bạn bước vào vũ trụ truyện tranh Lớp Học Mật Ngữ với tuyển tập THE BEST dành riêng cho chàng trai của mọi nhà. Sư Tử chính là định nghĩa của cụm từ “sinh ra để tỏa sáng” với thần thái nam chính cực phẩm và khả năng “dẫn đầu mọi cuộc vui”.

Dù đôi khi có hơi “tào lao bí đao” nhưng trái tim ấm áp “sẵn sàng giúp đỡ, dù không ai nhờ” mới thực sự là điều khiến “anh trai” Sư Tử mãi keo không lối thoát trong lòng mọi người.

Tập truyện tranh này đầy ắp những “folder” bí mật về ông hoàng nguyên tố Lửa, từ hình ảnh một “Lớp trưởng vĩ đại” với kỹ năng dẫn dắt thần sầu đến những giây phút “Thì thầm mùa Xuân” tình cảm bất ngờ. “Trạm ca” sẽ bắt trọn cả những khoảnh khắc Sư Tử đối mặt với “Thử thách của thần Zanus”, hay cùng giải “Mật mã cảm xúc”.

Các trang trắc nghiệm đo độ thấu hiểu thần tượng, poster long lanh, hay ngoại truyện hài hước về Sư Tử nam đều được tinh hoa hội tụ trong tập này.

Phụ kiện “vuýp” nhất ngân hà - túi đựng bút Sư Tử

Nếu cuộc sống là một trò chơi thì Sư Tử sẽ lấp đầy bằng thành tựu nhân vật với đủ các điểm mà người khác không ngờ tới. Ví dụ như 1000 lần mỉm cười hoàn hảo!

Và nụ cười đầu tiên xin dành cho các “quạt” cứng khi mua tập truyện này: Phụ kiện tặng kèm là túi đựng bút độc nhất vô nhị thiết kế riêng hình ảnh Sư Tử nam.

Với mức giá chỉ 90 cành cho một combo dày dặn vừa có truyện, vừa có game, có cả hướng dẫn vẽ và tô màu Sư Tử cực xịn, Lớp Học Mật Ngữ tuyển tập đặc biệt kỷ niệm 10 năm THE BEST: Tuyển tập Sư Tử nam chắc chắn là món quà xịn sò dành cho năm mới của fan Lớp Học Mật Ngữ hay hội đang crush Sư Tử không thể bỏ qua.

Nhanh tay chuẩn bị 90.000 đồng và ghi chú lại chiếc hẹn vào tháng Hai tại các sạp báo hoặc hệ thống nhà sách FAHASA, Phương Nam, Nguyễn Văn Cừ, Cá Chép, Tiền Phong, Vạn Trí, Trí Tuệ, Tiến Thọ, Tràng An, Huy Khang Ninh Bình, trang thương mại điện tử Tiki, Shopee…

Hãy sẵn sàng để bước vào vùng ánh sáng rực rỡ và cùng Sư Tử nam tạo nên một mùa Tết thật cháy nhé, vì đơn giản thôi, “có anh ở đây rồi thì mọi chuyện cứ để anh lo”!