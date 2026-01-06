Quà tặng bạn đọc: Phụ kiện thú bông treo túi và sách "Sài Gòn bao thương"

HHT - “Mở bát” năm mới, mời bạn đọc cùng săn móc khoá đáng yêu treo túi và đọc cuốn sách ghi lại những ngày không thể quên khi TP.HCM chống dịch COVID-19. Nhanh tay gửi thư đến nhà Hoa nhé!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc HHT vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Lạc vào thế giới đồ chơi treo túi dễ thương

Dainty Shop là thương hiệu chuyên về quà tặng và phụ kiện mang phong cách dễ thương - tinh tế - giàu cảm xúc, với mong muốn lan tỏa niềm vui từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày. Dainty tin rằng, một món quà không chỉ là vật trao tay, mà còn là cách gửi gắm sự quan tâm, yêu thương và những khoảnh khắc ấm áp.

Không chỉ tập trung vào sự dễ thương, Dainty hướng tới sự sáng tạo, chỉn chu với vô vàn các phiên bản thú bông được cá nhân hóa.

Mỗi sản phẩm là sự kết hợp hài hòa đa phong cách giữa các nhân vật, trang phục đa sắc màu, charm và phụ kiện đa dạng theo chủ đề. Thiệp và bao bì đều được thiết kế và đóng gói thủ công, tỉ mỉ.

Sản phẩm Dainty Shop phù hợp với cộng đồng yêu thích sự dễ thương, làm quà tặng cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cặp đôi. Với mức giá phù hợp, Dainty hy vọng có thể lan tỏa thật nhiều sự dễ thương và đồng hành cùng mọi người trong cuộc sống.

Quà tặng: 6 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được box quà tặng móc khóa trị giá 150.000 đồng từ Dainty Shop.

Đọc lại những ngày chống dịch lịch sử của Sài thành

Sài Gòn bao thương là quyển sách của nhà báo Vũ Kim Hạnh (Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao). Cuốn sách là những trang nhật ký đầy sức sống về tình người, giữa lòng thành phố trong những ngày tháng đại dịch hoành hành.

Tác giả đưa bạn đọc trở lại khung cảnh quen thuộc Sài Gòn trong mùa dịch: Phố phường lặng im, dây phong tỏa giăng kín hẻm,... Trong góc tối ấy, sự sống vẫn ươm mầm từ những điều giản dị: Túi gạo treo trước cửa, bình oxy kịp đến tay, hay chỉ đơn giản là tin nhắn hỏi thăm bật sáng giữa đêm khuya.

Không khắc họa sự hy sinh bi tráng, nhà báo Kim Hạnh kể về những con người bình thường với tình thương “đời thường”. Để ta nhận ra tình người chỉ đơn giản là những hành động nhỏ nhưng xuất phát từ trái tim chân thành.

Quyển sách đến với bạn đọc như lời nhắc nhớ về sức mạnh cộng đồng và tình người trong biến cố đời sống.

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được quyển sách Sài Gòn bao thương trị giá 350.000 đồng từ tác giả Kim Hạnh và Saigon Books.