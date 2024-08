"Love Next Door" có điểm giống "Lovely Runner", "Queen of Tears": Là điềm báo đại thắng?

HHT - Bên cạnh việc được cầm trịch bởi bộ đôi biên kịch, đạo diễn đã làm nên thành công của "Hometown Cha-Cha-Cha", "Love Next Door" lại có nhiều điểm tương đồng với 2 "siêu phẩm" trước của đài tvN là "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) và "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy). Một trong số đó là điểm chung của Choi Seung Hyo (Jung Hae In) và Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok).

Cách nhà đài quảng bá và đầu tư cho Love Next Door cho thấy những điểm giống như cú chơi "tất tay" và một niềm tin phim sẽ tạo nên thành công lớn. Phim được chiếu vào khung giờ dễ hút khán giả là cuối tuần, được đẩy mạnh cả ở đài cáp lẫn chiếu trên OTT qua TVING và Netflix để tiếp cận khán giả toàn cầu. Queen of Tears cũng từng được chiếu và quảng bá tương tự.

Nếu Love Next Door bứt phá và cặp đôi chính Jung So Min - Jung Hae In tạo được "phản ứng hóa học" bùng nổ thì đây sẽ trở thành couple mới được khán giả mong "phim giả tình thật" có họ giống nhau. Nếu Queen of Tears là KimKim couple (Kim Soo Hyun và Kim Ji Won), thì Love Next Door sẽ là JungJung couple.

Một điểm tương đồng nữa ở hai bộ phim này tới từ nữ chính. Kim Ji Won được công chúng yêu mến, diễn xuất hay, xinh đẹp, có nhiều vai diễn ấn tượng lẫn tác phẩm xuất sắc. Nhưng phải tới Queen of Tears, cô mới bật lên hàng top, trở thành cái tên được săn đón ở đa lĩnh vực. Jung So Min tới với Love Next Door cũng như vậy.

Khán giả quen thuộc với cô, cũng đánh giá cao và yêu mến nét diễn của cô. Nói tới Jung So Min, fan phim Hàn có thể bật ra ngay những vai diễn và tác phẩm nổi bật của cô như Mischievous Kiss (Thơ Ngây), Hundred Million Stars From the Sky, Hoàn Hồn... Nhưng So Min lại vắng mặt khi nhắc tới những nữ diễn viên top đầu của Hàn Quốc.

Những mô tả về Bae Seok Ryu cho thấy đây là cá tính nhân vật quen thuộc và hợp rơ với Jung So Min. Đây là lợi thế cũng là bất lợi khi khán giả có thể thấy được khả năng nhập vai đỉnh cao của cô, hoặc là cảm thấy nhàm chán. Những cái lạ, cái hay vẫn đang được giấu đi và Love Next Door còn nhiều bất ngờ đang chờ đợi khán giả lẫn điểm sáng tạo cú nhảy vọt trong sự nghiệp của So Min.

Đó với với Queen of Tears, Love Next Door còn điểm trùng hợp với "hiện tượng màn ảnh" Lovely Runner ở khởi đầu của nam chính. Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok thủ vai) của Lovely Runner trước khi trở thành siêu sao toàn năng từng nuôi ước mơ trở thành vận động viên bơi lội quốc gia. Anh giỏi bơi lội, cũng là cái tên sáng giá "săn huy chương" của đội bơi trường Trung học.

Choi Seung Hyo (Jung Hae In) cũng được tiết lộ quá khứ là kình ngư triển vọng của đội tuyển quốc gia. Nhưng không rõ lý do nào khiến anh từ bỏ và đổi hướng trở thành một kiến trúc sư. Giống Sun Jae, Seung Hyo đổi nghề cũng đạt thành công vượt trội, trở thành cái tên hoàn hảo từ vẻ ngoài tới nhân cách, sự nghiệp trong giới.

Những điểm trùng hợp trên chỉ là ngẫu nhiên, có thể coi như cách Love Next Door "xin vía" từ 2 "tiền bối" làm chao đảo màn ảnh nhỏ châu Á nửa đầu năm nay của tvN.

Thể loại rom-com (hài, lãng mạn) tuy cũ nhưng được đại chúng ưa thích là một lợi thế cho Love Next Door. Dự án phim này lại là màn tái hợp của đạo diễn Yoo Je Won và biên kịch Shin Ha Eun sau Hometown Cha-Cha-Cha - tác phẩm từng gây sốt màn ảnh châu Á vào năm 2021. Bộ đôi này sẽ "rắc muối" thế nào để khiến chuyện tình thanh mai trúc mã, oan gia ngõ hẹp đã quen trở nên mới lạ với Love Next Door?

Love Next Door sẽ phát sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật, dự kiến chiếu tập đầu tiên vào ngày 17/8.