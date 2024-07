Love Next Door: Jung Hae In - Jung So Min "hack tuổi", quậy tanh bành cười tới bến

HHT - Những trailer đầu tiên của "Love Next Door" khiến cư dân mạng thêm háo hức, hứa hẹn một bộ phim cười bể bụng với đôi thanh mai trúc mã Bae Seok Ryu và Choi Seung Hyo. Đều đã ngoài 35 tuổi, Jung Hae In và Jung So Min vẫn nhập vai mượt mà khi khoác đồng phục học sinh.

Video nhá hàng cho Love Next Door được tvN tung ra đã hé lộ sâu hơn mối quan hệ cũng như tính cách của cặp đôi chính Bae Seok Ryu (Jung So Min) và Choi Seung Hyo (Jung Hae In). Cả hai lớn lên cùng nhau. Từ nhỏ, Seok Ryu có vẻ đã rất nghịch ngợm, hơi "đanh đá". Cô từng ra mặt giúp Seung Hyo không bị bắt nạt. Bae Seok Ryu không chỉ thể hiện sự hơn thua mà còn "hơn hẳn" Seung Hyo khi từ nhỏ tới lớn đều "tóm cổ", "tác động vật lý" anh.

Choi Seung Hyo là một kiến trúc sư trẻ nổi tiếng, hoàn hảo và cuốn hút từ ngoại hình tới tính cách. Bae Seok Ryu là học bá xuất sắc, cô chưa từng vụt mất hạng nhất toàn trường, luôn đam mê và đầy nhiệt huyết. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô được tuyển vào một công ty lớn. Với tư cách quản lý dự án, Bae Seok Ryu nỗ lực hết mình nhưng không rõ lý do, cô nghỉ việc và bắt đầu làm lại cuộc đời.

Gặp lại nhau ở ngã rẽ thanh xuân, Choi Seung Hyo và Bae Seok Ryu có vẻ sẽ lại tiếp tục những ngày tháng chành chọe, tạo nên vô số tình huống khiến người xem cười té ghế. "Phản ứng hóa học" của Jung So Min và Jung Hae In trong trailer đã bộc lộ 7 phần đáng yêu, 3 phần ngọt ngào, làm người xem càng trông đợi ngày phim chính thức lên sóng. Bộ đôi sẽ "quậy đục nước" ra sao và nảy sinh tình cảm như thế nào?

Diễn xuất của Jung So Min và Jung Hae In đều được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao. Dạng vai thông minh, lanh lợi, nghịch ngợm lại là thế mạnh của So Min. Khả năng nhập vai của bộ đôi này gần như không thể hoài nghi. Love Next Door do đạo diễn và biên kịch Yoo Je Won và Shin Ha Eun đứng sau. Đây chính là 2 cái tên làm nên thành công vang đội của Hometown Cha Cha Cha - bộ rom-com, chữa lành đại náo màn ảnh châu Á năm 2021. Với tất cả những yếu tố trên, khán giả có quyền đặt kỳ vọng vào một cú nổ lớn củaLove Next Door.

Phim sẽ lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 17/8.