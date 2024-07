Love Next Door: Jung Hae In - Jung So Min sẽ "nở hoa" nhờ người đứng sau?

HHT - "Love Next Door" đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi đạo diễn - biên kịch đứng sau thành công của "Hometown Cha Cha Cha", lại có thêm cặp đôi chính là Jung Hae In và Jung So Min.

Love Next Door là dự án có "căn cơ" mới của tvN, chiếu cuối tuần, dự kiến lên sóng vào ngày 17/8 năm nay. Phim thuộc thể loại rom-com (hài, lãng mạn), thể loại cũ nhưng luôn được lòng khán giả châu Á, do Jung Hae In và Jung So Min đóng chính.

Tựa phim tiếng Hàn đã hé lộ mối quan hệ giữa nam nữ chính - Con Trai Của Bạn Mẹ Tôi. Theo những thông tin ban đầu về Love Next Door, Jung Hae In vào vai Choi Seung Hyo, một kiến trúc sư trẻ tuổi nổi tiếng, hoàn hảo và cuốn hút từ ngoại hình tới tính cách. Tuy nhiên, Choi Seung Hyo có một quá khứ đen tối mà anh muốn xóa bỏ vĩnh viễn. Những khoảnh khắc tối tăm đó liên quan tới Bae Seok Ryu - do Jung So Min thủ vai.

Bae Seok Ryu là học bá xuất sắc, cô chưa từng vụt mất hạng 1 toàn trường, luôn đam mê và đầy nhiệt huyết. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô được tuyển vào một công ty lớn. Với tư cách quản lý dự án, Bae Seok Ryu nỗ lực hết mình nhưng không rõ lý do, cô nghỉ việc và bắt đầu làm lại cuộc đời.

Mẹ của hai người trở thành bạn khi Seung Hyo và Seok Ryu 4 tuổi. Cũng vì thế mà cả hai dành thời gian bên nhau rất nhiều khi cùng theo mẹ tới nhà tắm hơi. Khi trưởng thành, ở ngã rẽ thanh xuân, họ gặp lại nhau.

Cuộc gặp gỡ của Seok Ryu và Seung Hyo hứa hẹn sẽ tạo nên những khoảnh khắc cười ra nước mắt lẫn ngọt ngào. Jung Hae In và Jung So Min đều bảo chứng ở cả danh tiếng lẫn diễn xuất. Cả hai đều được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao về kỹ năng, sở hữu fandom lớn, độ nhận diện cao cũng như thiện cảm tốt với công chúng.

Dàn diễn viên phụ của Love Next Door cũng uy tín với nhiều cái tên quen thuộc, đa thế hệ của K-drama như Jang Young Nam, Kim Keum Soon... hay Lee Seung Hyub - chàng leader "vô tri" của Eclipse trong "hiện tượng màn ảnh" Lovely Runner.

Đạo diễn và biên kịch của phim là Yoo Je Won và Shin Ha Eun. Đây là lần thứ hai hợp tác hai người sau Hometown Cha Cha Cha. Trùng hợp là Hometown Cha Cha Cha do tvN bao chiếu và cũng phát hành vào cuối tháng 8 như Love Next Door. Cơn sốt của Hometown Cha Cha Cha vào năm 2021 chính là "tấm chứng nhận" để khán giả có thể đặt niềm tin vào Love Next Door sẽ là một bộ rom-com chữa lành đáng xem cuối Hè.

Nói về dàn diễn viên, đội sản xuất hé lộ: "Buổi đọc kịch bản giống như một cuộc tụ họp của những người bạn cũ và hàng xóm, đó là một bầu không khí ấm áp và sống động. Nguồn năng lượng tổng hợp và diễn xuất của dàn diễn viên sẽ khiến người xem đắm chìm vào câu chuyện tình yêu của Seung Hyo và Seok Ryu cũng như cuộc sống của cư dân Hyerung-dong".