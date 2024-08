Love Next Door: Phân cảnh chung ô của Seok Ryu - Seung Hyo hút 4 triệu lượt xem

HHT - Bộ đôi diễn viên chính Jung So Min và Jung Hae In được khen ngợi nhờ khả năng diễn xuất khéo léo, tự nhiên, tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ trong "Love Next Door". Một phân cảnh dưới mưa trong tập 2 của Seok Ryu - Seung Hyo đang hút hơn 4 triệu lượt xem trên X (Twitter).