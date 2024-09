Xuân Hoa Yếm tung trailer: Lưu Ngọc Nghĩa nửa điên nửa đẹp, Ngô Cẩn Ngôn tả tơi

HHT - Mới là những thước phim nhá hàng nhưng Mi Lâm (Ngô Cẩn Ngôn) đã bị hành tả tơi. Khán giả nên chuẩn bị khăn giấy trước khi xem "Xuân Hoa Yếm".

Đoàn phim Xuân Hoa Yếm (tên mới: Xuân Hoa Diễm) vừa tung ra trailer mới nhân dịp chiêu thương (kêu gọi quảng cáo từ thương hiệu). Tiếng trẻ con hát đồng dao đã tiết lộ một phần không khí ớn lạnh, đẫm máu đầu phim. Mộ Dung Cảnh Hòa (Lưu Học Nghĩa) ngồi trên xe lăn, có người rước kiệu đi trên phố. Hắn bị dân chúng ném đồ vào người vẫn thản nhiên cầm bánh bao, vừa ăn vừa cười.

Mộ Dung Cảnh Hòa đẹp trong từng khung hình, điên và tàn độc đúng như danh xưng "chủ soái bách quỷ". Sự vặn vẹo trong tâm lý của Mộ Dung Cảnh Hòa là thử thách diễn xuất và khía cạnh đáng trông đợi của Lưu Học Nghĩa.

Khán giả được nhìn thấy thoáng qua ánh mắt thù hận của Mi Lâm (Ngô Cẩn Ngôn) và vài giây cô chiến đấu dưới mưa. Hình ảnh bị thương tơi tả, nằm bò dưới đất trong mưa của Mi Lâm gây ám ảnh. Đây chỉ là một góc đau khổ trong cuộc đời của cô. Số cảnh ngọt ngào chẳng thấy đâu trong trailer chính là báo trước nội dung "ngược tàn canh" của Xuân Hoa Yếm.

Xuân Hoa Yếm được chuyển thể từ tiểu thuyết Mộng Hoa Xuân. Ngoài Ngô Cẩn Ngôn, Lưu Học Nghĩa, phim còn có sự tham gia của Trần Sở Hà, Triệu Tiểu Đường, Hoàng Nhật Oánh, Tất Văn Quân... Mộ Dung Cảnh Hòa do Lưu Học Nghĩa thủ vai là hoàng tử của Đại Viêm, dẫn đầu quân thu phục thành Thanh Châu. Chàng là kẻ điên loạn với đầy tham vọng tới mức bị lạc lối trong chính cuồng vọng của mình.

Mi Lâm do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai. Cô mất đi người thân trong trận chiến. Nàng thề sẽ trả thù, trừng phạt kẻ đã ra lệnh tàn sát người dân. Mi Lâm gia nhập tổ chức bí mật, trở thành sát thủ. Nàng bị chính những người thuộc tổ chức khinh miệt. Nhiệm vụ đầu tiên sau 8 năm cũng là chẳng may do người kia bị bệnh mới tới lượt nàng. Nhiệm vụ là ám sát hoàng tử Đại Viêm. Mà hắn lại chính là kẻ đứng sau tổ chức.

Nếu đã đọc tiểu thuyết, khán giả có thể chắc chắn số cảnh ngọt ngào trong Xuân Hoa Yếm không bằng 1/5 số cảnh bi thương, ớn lạnh của phim. Trước Xuân Hoa Yếm, Lưu Học Nghĩa, Ngô Cẩn Ngôn đều gây tiếng vang với tác phẩm tạo được cơn sốt nhất định là Hoa Gian Lệnh và Mặc Vũ Vân Gian. Vì thế, người hâm mộ hy vọng 2 diễn viên sẽ nối dài thành công nhờ hiệu quả của lần hợp tác này.

Sau khi kiểm duyệt, thì Xuân Hoa Yếm nâng từ dự kiến 30 tập lên 32 tập. Có đồn đoán phim sẽ lên sóng vào cuối tháng 9. Nhưng cũng có thông tin nền tảng quyết định chiếu vào mùa Đông, tức là khoảng cuối tháng 10, tháng 11.