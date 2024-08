Love Next Door tập 2: Jung So Min - Jung Hae In như chó với mèo vẫn ngọt dịu

HHT - Câu chuyện của "Love Next Door" (Con Trai Bạn Mẹ) đã dần vào guồng ở tập 2 với những nút thắt dần lộ rõ. Mâu thuẫn giữa Bae Seok Ryu và mẹ Mi Sook được giải quyết, cho thấy góc nhìn thân thuộc. Cách dựng cảnh song song ở đoạn Choi Seung Hyo sửa lại phòng cho Seok Ryu làm khán giả rung rinh nhè nhẹ.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Love Next Door tập 2 duy trì sự "cười sảng" ở tập trước với những màn chí chóe "tới nóc" của Bae Seok Ryu (Jung So Min) và Choi Seung Hyo (Jung Hae In). Mẹ của hai người là bạn từ thời cấp Ba.

Sau khi gia đình nhà Choi chuyển tới phường Hyeryeong, mẹ Hye Sook (Jang Young Nam) gửi Seung Hyo tới nhờ mẹ Mi Sook (Park Ji Young) trông giúp. Seok Ryu và Seung Hyo dần thân thiết từ đây. Cô coi anh như em trai nhỏ, thỏa sức "chèn ép" anh. Seung Hyo gọi cô là "nhỏ điên đầu tiên mình gặp trong đời" vì lúc nào Seok Ryu cũng nghịch phá, lấm lem.

Trở về nước, Bae Seok Ryu luôn tỏ ra vui vẻ, vô lo nhưng không ai tin một Seok Ryu tham vọng lại cô rời Mỹ chỉ vì muốn "chữa lành". Một khoảng lặng trong tập 2 của Love Next Door đã hé lộ lý do cô về nước: Seok Ryu bị công ty sa thải vì quá "nghiện công việc", chỉ thích làm việc một mình nên bị cho là kiêu ngạo; lễ cưới bị hủy vì cô phát hiện hôn phu đã "cắm sừng" mình.

Tổn thương trong Bae Seok Ryu càng lớn hơn khi cô tới dự tiệc khai trương của Choi Seung Hyo. Mẹ không muốn Seok Ryu tới nhưng cô lại đến. Trước mặt bạn cũ, mẹ Mi Sook nói cô xin nghỉ dù công ty cũ sẵn sàng tăng lương để níu kéo, nói Seok Ryu đang cân nhắc rất nhiều lời mời từ công ty khác trước khi quay lại Mỹ.

Về nhà, mẹ lại càng nặng lời hơn, mẹ muốn cô trở lại Mỹ. Mẹ không phủ nhận lúc Seok Ryu chất vấn bà không giữ phòng riêng cho cô có phải là không muốn cô về, có phải bà chỉ coi cô là tấm huy chương, là trang sức hay không? Cái cô cần chỉ là một câu nói "con vất vả rồi" cũng không nhận được từ mẹ.

Seok Ryu chạy tới công viên gần nhà để giải khuây. Trùng hợp, Choi Seung Hyo cũng cảm thấy có điều bất ổn, anh đi theo cô. Anh nhìn ra khuôn mặt cố kể chuyện cũ để gượng cười của cô. Anh quăng chiếc ô xuống cũng là lúc Bae Seok Ryu vỡ òa bật khóc. Luôn hơn thua nhau, chí chóe như chó với mèo nhưng Choi Seung Hyo cũng là người tinh tế và hiểu cô bạn này nhất. Anh bỏ ô xuống, để Bae Seok Ryu mặc sức khóc trong mưa, để ngoài anh ra không ai biết nước mắt cô đang hòa trong mưa, cũng là một cách giữ sự tự tôn cho cô.

Seok Ryu khóc, mẹ ở nhà cũng lặng lẽ ngồi trong phòng cô, cầm chiếc trâm cài áo cũ cô tặng mà bật khóc. Trước đó, cảnh mẹ Mi Sook ngồi trong nhà vệ sinh nghe được lời "nấu xói" của bạn cũ đã cho thấy trong lòng bà cũng có vết thương. Bà tự hào, "flex" khắp nơi về Seok Ryu, muốn con mãi là thiên tài giỏi giang chính vì không muốn nghe lời bàn tán cuộc đời vất vả của bà vận vào người con gái.

Mâu thuẫn của mẹ con Mi Sook - Seok Ryu được xử lý rất nhanh. Ngay hôm sau, mẹ đã nhờ Choi Seung Hyo sửa lại căn phòng của Seok Ryu về như cũ, còn bản thân thì nấu một bàn ăn thịnh soạn chờ cô xuống.

Cách giải quyết này hay ho ở điểm cho khán giả thấy sự gần gũi trong mối quan hệ của mẹ con ở gia đình châu Á điển hình. Mẹ thương con nhưng thường hà khắc. Mẹ không nói xin lỗi nhưng chọn cách "hòa giải" bằng bữa cơm, bằng hành động xoa dịu khác, giống như mẹ Mi Sook đã lập tức trả lại căn phòng vẹn nguyên cho Seok Ryu.

Cảnh sửa phòng nhỏ này cũng cho thấy một tia lửa ấm trong mối quan hệ của cặp "thanh mai trúc mã" này. Choi Seung Hyo tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ để biến phòng của Seok Ryu về lại như cũ. Anh cẩn thận dán từng ngôi sao phát quang trên trần nhà, giống như cách Seok Ryu từng làm khi học cấp Ba.

Phòng của Choi Seung Hyo hiện tại có cửa sổ đối diện với phòng của Seok Ryu. Tập 2 của Love Next Door khép lại ở cảnh bộ đôi đối diện nhau qua cửa sổ, tên tập phim đổi từ "Ghét" thành "Yêu", báo hiệu những thay đổi thú vị trong tập tới về mối quan hệ của bộ đôi này.

Love Next Door tập 2 có rating trung bình toàn quốc là 6%, tăng đáng kể so với 4.9% tập đầu. Khán giả đang dần thích thú và bị thu hút bởi độ đáng yêu của Seok Ryu - Seung Hyo.