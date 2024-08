Love Next Door tập 1: Bae Seok Ryu về nước đã kéo Choi Seung Hyo cùng "ăn hành"

HHT - Tập 1 của "Love Next Door" cười "đỉnh nóc" vì những cuộc đối thoại không ai chịu kém miếng ai của Bae Seok Ryu và Choi Seung Hyo.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cặp đôi chính của Love Next Door - Bae Seok Ryu (Jung So Min) và Choi Seung Hyo (Jung Hae In) xuất hiện thông qua lời "flexing" của 2 mẹ. Seok Ryu là thiên tài khi vừa tốt nghiệp ở một trường Đại học danh tiếng tại Mỹ đã được mời làm việc ở một tập đoàn lớn tại đây. Mẹ lại càng tự hào khi chỉ còn 1 tháng nữa sẽ qua Mỹ dự hôn lễ của con gái. Choi Seung Hyo cũng là niềm tự hào to đùng của mẹ khi anh từng là vận động viên bơi lội của đội tuyển quốc gia, hiện tại là kiến trúc sư nổi tiếng kiếm bộn giải thưởng và sắp mở viện kiến trúc riêng.

Nhưng Bae Seok Ryu lại gây ra "đại họa". Cô hủy hôn, nghỉ việc rồi trở về Hàn mà không báo trước cho gia đình. Seok Ryu muốn nương nhờ Jeong Mo Eum (Kim Ji Eun) "cứu cánh" thì Mo Eum lại phải đi làm nhiệm vụ gấp. Trong lúc không biết về nhà ra sao, Bae Seok Ryu gặp lại Choi Seung Hyo ở trước nhà tắm hơi cũ - nay đã là văn phòng viện kiến trúc sắp mở cửa của anh. Đúng lúc, các mẹ vừa đi leo núi trở về. Seok Ryu vội trốn vào một chiếc thùng giấy, nhờ Seung Hyo che giấu.

Tới tối, Seok Ryu vừa thú nhận đã hủy hôn trước cửa nhà thì bị mẹ nghe được. Vậy là không lệch với những gì hai người dự đoán, bố cô sốc muốn ngất đi còn mẹ thì lao tới muốn "đánh ra bã" đứa con gái nghịch ngợm, giỏi gây họa từ nhỏ này. Bae Seok Ryu trốn sau lưng Choi Seung Hyo, lấy anh làm lá chắn, để anh hứng hộ hết đòn của mẹ. Sau đó, cô nắm tay anh chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của mẹ Mi Sook.

Phải tới khi Dong Jin (Lee Seung Hyub) gọi điện cho Seung Hyo, nói rằng mẹ đã chấp nhận thỏa hiệp hòa bình thì cả hai mới đi về nhà. Tuy nhiên, vừa đặt chân tới cửa là hai người biết ngay mẹ Mi Sook sẽ tiếp tục "tác động vật lý" cho con gái tỉnh ngộ. Choi Seung Hyo chặn cửa, để Seok Ryu không thể chạy trốn, buộc phải đối mặt với sự phẫn nộ của mẹ.

Love Next Door tập 1 ngập trong những tình huống hài hước với những màn đấu khẩu không ai nhường ai của cặp đôi "oan gia" Bae Seok Ryu - Choi Seung Hyo. "Chiếc mỏ" bị đánh cũng không chịu nhượng bộ, còn cố ương bướng của Bae Seok Ryu khiến khán giả thích thú, ngóng chờ quá khứ cô còn quậy cỡ nào. Jung So Min và Jung Hae In đều đem tới những góc nhìn đáng yêu cho nhân vật. Khởi đầu mới chỉ là gợi mở, giới thiệu nhân vật, chưa có tình tiết gây tò mò hay gay cấn, kịch tính.

Love Next Door lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi phim qua Netflix.