Ngoài Jung Hae In - Jung So Min, "Love Next Door" có cặp phụ bảo vệ chính nghĩa?

HHT - "Love Next Door" đã hé lộ mô tả về nhân vật, "mập mờ" cho thấy một tuyến tình cảm nữa bên cạnh Seok Ryu và Seung Hyo, liên quan tới cô bạn thân của cả hai nhân vật chính.

Ngoài poster nhân vật mới, thông tin cơ bản về cặp đôi chính vẫn giống như tiết lộ ban đầu. Love Next Door sẽ khởi đầu bằng màn tái ngộ của cặp đôi oan gia Baek Seok Ryu (Jung So Min) và Choi Seung Hyo (Jung Hae In).

Bae Seok Ryu là học sinh xuất sắc nhất toàn trường, được nhận vào một công ty lớn với vị trí quản lý dự án công nghệ cao. Nhưng đang ở đỉnh cao thành công thì biến cố xảy ra khiến cô thất nghiệp. Seok Ryu quyết định tái tạo lại cuộc đời mình. Lúc này, cô gặp lại Choi Seung Hyo - một kiến trúc sư trẻ hoàn hảo, cũng là con trai bạn của mẹ cô.

Seok Ryu và Seung Hyo đều coi đối phương như "vết đen" trong quá khứ của mình. Lần tái ngộ của bộ đôi ở tuổi trưởng thành sẽ đem tới những khoảnh khắc dở khóc dở cười lẫn rung động lãng mạn. Bên cạnh đó, Love Next Door dường như còn ấp ủ một chuyện tình nữa tới từ cặp đôi phụ.

Jeong Mo Eum (Kim Ji Eun) là cô gái thân thiện và có phần lập dị. Cô là bạn thời ấu thơ của Choi Seung Hyo và Bae Seok Ryu, cũng là người hiểu rõ nhất khúc mắc quá khứ của họ. Poster nhân vật cho thấy một Mo Eum tươi sáng, tinh nghịch. Phần chú thích viết "DNA siêu anh hùng chảy trong cơ thể tôi" hé lộ phần nào vai trò của Mo Eum trong việc giúp 2 người bạn thân gỡ rối, cũng như tính cách tốt bụng, thích giúp đỡ người khác.

Kang Dan Do (Yun Ji On) là một phóng viên ấm áp và quyến rũ. Trong poster nhân vật của anh có ghi "ngòi bút còn mạnh hơn lưỡi kiếm, ánh dương mạnh hơn gió", làm tăng độ uy tín cho nhân cách của Kang Dan Do. Anh sẽ là hàng xóm mới của Jeong Mo Eun.

Trailer của Love Next Door cũng hé lộ một cảnh nhỏ hai người gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. Một người mang "DNA siêu anh hùng", một người là phóng viên coi "ngòi bút là sức mạnh", Mo Eun và Dan Do có thể sẽ là tổ hợp "couple chính nghĩa" thú vị cho phim. Từ đó tạo nên sự đối lập với độ nhắng nhít của cặp đôi chính.

Trailer của Love Next Door

Sơ qua về phim, đội ngũ sản xuất tiết lộ: "Câu chuyện về cuộc gặp gỡ của 4 chàng trai, cô gái tại phố Hyeryeong sẽ tạo nên sự hấp dẫn. Chúng tôi muốn mang tới tiếng cười, phấn khích và cả sự đồng cảm, an ủi thông qua thông điệp về ước mơ, hiện thực, tình bạn, tình yêu và những thăng trầm trong cuộc sống".

Love Next Door sẽ phát sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần. Phim được quay cuốn chiếu, dự kiến chiếu tập đầu tiên vào ngày 17/8.