Love Next Door tập 5, 6: Seung Hyo rung động nhưng Seok Ryu chưa quên người cũ

HHT - Choi Seung Hyo một mặt phủ nhận bản thân không còn thích Seok Ryu như thời niên thiếu, một mặt lại rung rinh vì một ánh mắt của cô. Teaser tập 5 của "Love Next Door" (Con Trai Bạn Mẹ) mập mờ chuyện Seung Hyo nghe được Seok Ryu vẫn chưa quên được hôn phu cũ.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 4 của Love Next Door cho thấy Seung Hyo (Jung Hae In) đã thích thầm Seok Ryu (Jung So Min) từ khi hai người còn học Trung học. Nhưng vì sợ mất tình bạn, anh chọn giấu đi. Anh muốn chờ tới khi cả hai trưởng thành mới tỏ tình thì Seok Ryu lại đi du học. Vậy là tình cảm này được anh giấu mãi rồi tạm quên, cho tới khi Choisseung (cách Seok Ryu gọi "con trai bạn mẹ") đọc lại lá thư bí mật trong hộp thời gian.

Anh của tuổi 34 cũng bất ngờ, hoang mang về cảm xúc của mình năm đó. Choi Seung Hyo đang có xu hướng phủ nhận, rằng bản thân hiện tại đã không còn "yêu thầm" bạn thân. Nhưng teaser tập 5 đã cho thấy điều ngược lại. Lá thư và bức ảnh của Kang Dan Do (Yun Ji On) đã đánh thức tình cảm ngủ quên trong anh. Choi Seung Hyo bắt đầu có dấu hiệu khác thường khi đối diện với Seok Ryu, dù chỉ là một ánh mắt cũng làm anh nghĩ nhiều.

Jeong Mo Eum (Kim Ji Eun) đã hỏi Seok Ryu đã quên hẳn người cũ chưa. Bae Seok Ryu thoáng buồn và câu thoại được lồng vào teaser: "Vẫn chưa, tớ vẫn còn yêu". Vừa đúng lúc Choisseung đi tới, anh nghe được lời của cô. Câu trả lời của Seok Ryu đã ảnh hưởng thế nào tới tâm trạng của chàng kiến trúc sư?

Teaser mới của Love Next Door cũng có một câu thoại đáng chú ý của Seung Hyo: "Nghĩ tớ là kẻ dễ xơi hả? Tớ bảo rồi. Tớ đâu còn là con nít". Tùy vào bối cảnh mà câu thoại này sẽ có ý khác nhau. Đây là câu đe dọa của Seung Hyo khi bị Seok Ryu "đè đầu" bắt nạt như thường lệ, hay là lời nói mang ẩn ý, rằng anh đã thay đổi, đã trưởng thành, không còn là "con nít" nên sẽ mạnh mẽ phản kháng, chiếm lấy trái tim "crush"?

Seo Ji Hye được xác nhận sẽ góp mặt trong Love Next Door với tư cách cameo. Truyền thông Hàn tiết lộ cô vào vai bạn gái cũ của Choi Seung Hyo. Khán giả đều tò mò về cách xuất hiện của Seo Ji Hye. Cô sẽ tới ở thời điểm hiện tại, trong lúc Seung Hyo đang rối bời vì Seok Ryu, hay sẽ đến ở cảnh hồi tưởng quá khứ?

Người khán giả tưởng rằng là hôn phu cũ của Seok Ryu ở teaser tập 4 hóa ra là đồng nghiệp cũ đã thao túng cô. Tình cũ của Seung Hyo lộ diện, thì người yêu cũ của Seok Ryu có lộ mặt?

Love Next Door gồm 16 tập, lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.