Lovely Runner: "In tư" xịn đét của Eclipse - boyband được cổ vũ debut đời thực

HHT - Sự nổi tiếng của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy) kéo theo sự quan tâm đông đảo của khán giả đối với Eclipse - ban nhạc mà nhân vật chính Ryu Sun Jae là giọng ca chính. Thưởng thức những màn trình diễn của nhóm trên phim là chưa đủ, fan muốn Eclipse ra mắt thực sự. Bởi profile ngoài đời của bộ tứ Eclipse cũng cực hợp với sân khấu.

Eclipse là cái tên đang gây bão đối với khán giả của Lovely Runner. Eclipse là ban nhạc do Baek In Hyuk (Lee Seung Hyub) - bạn thân của nam chính Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok) thành lập từ thời trung học. Buộc phải từ bỏ con đường thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, Ryu Sun Jae được In Hyuk rủ đi thử giọng. Cuối cùng, anh trở thành main vocal (giọng ca chính) của ban nhạc. Từ đó, Sun Jae tỏa sáng như một siêu sao đa tài. Eclipse cũng trở thành boyband hàng đầu Hàn Quốc.

Baek In Hyuk là trưởng nhóm, kiêm vocalist và tay guitar của band. Anh chính là người dạy nhạc lý cho Ryu Sun Jae. Eclipse sở hữu tay trống là Hyun Soo (Moon Yong Suk/ Moon Xion) và em út giữ vai trò bassist, vocalist - Jay (Yang Hyuk).

Đời thực, Byeon Woo Seok và Moon Xion đều là người mẫu kiêm diễn viên. Moon Xion từng diễn xuất trong MV Love Again của miss A. Năm 2018, anh từng ra mắt với tư cách giọng ca chính và guitarist của Leciel, sau đó ra mắt solo. Tuy nhiên, Xion không gây được tiếng vang.

Trưởng nhóm nhạc Eclipse - Lee Seung Hyub ngoài đời là trưởng nhóm kiêm main rapper của ban nhạc N.Flying. Rap chính nhưng Seung Hyub cũng có giọng hát siêu ngọt ngào, ấm áp, gây sốt với khả năng hát live như nuốt đĩa. Nhưng lên phim, anh vào vai In Hyuk - giọng ca chính bất đắc dĩ của Eclipse hát lạc giọng khi đi thi, xấu hổ tới nỗi muốn từ bỏ sự nghiệp ca hát về quê.

Yang Hyuk sinh năm 2000, là thành viên của nhóm nam OMEGA X. Anh từng ra mắt với nghệ danh Gun trong nhóm ENOi, ra mắt vào năm 2019 và tan rã vào năm 2021.

Không thể phủ nhận, sức hút của Eclipse có công lớn từ hiệu ứng mà trình diễn của Byeon Woo Seok trong vai Ryu Sun Jae. Nam diễn viên cũng là người hát toàn bộ ca khúc của Eclipse trong phim. Sudden Shower - bản tình ca Sun Jae tặng Sol là ca khúc nổi tiếng nhất, được fan mong được nghe bản live nhất. Sudden Shower bám trụ vững ở Top 10 bảng xếp hạng "khó ăn" nhất của Hàn Quốc - Melon. Hiện bài hát này đang bền bỉ ở hạng 8 (tính đến chiều 28/5).

Với sức nóng của Lovely Runner, các bài hát do Eclipse thể hiện gồm Run Run, You&I, No Fate, I'll Be There và Sudden Shower nhận được đông đảo sự yêu mến. Lượt stream hằng tháng của Eclipse vượt 2,3 triệu trên Spotify - con số rất cao của một ban nhạc xuất hiện thưa thớt của phim truyền hình Hàn. Chỉ riêng Sudden Shower đã vượt 15,1 triệu lượt stream.

Dù chỉ là nhóm nhạc hư cấu trong phim nhưng từng bài hát của Eclipse đều để lại ấn tượng lớn trong lòng người hâm mộ cả về giai điệu và câu từ. Hơn nữa, việc Byeon Woo Seok chính là người thu âm các ca khúc, cùng với hình ảnh siêu điển trai khi hóa thân thành idol của anh khiến dân tình càng thêm u mê Eclipse không lối thoát. Không ít netizen ủng hộ việc Eclipse ra mắt đời thực, hoặc xuất hiện trên các show âm nhạc.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nhà đài vẫn chưa có kế hoạch đưa Eclipse "tái debut". Có lẽ sự ủng hộ đối với Lovely Runner nói chung và Eclipse nói riêng đến quá đỗi nhanh chóng và vượt ngoài sức tưởng tượng của đội sản xuất khiến họ không kịp trở tay.