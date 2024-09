Rosé BLACKPINK ký hợp đồng với Atlantic Records, về "chung nhà" với Cardi B

HHT - Rosé (BLACKPINK) vừa có bước đi mới trong sự nghiệp solo khi ký hợp đồng hợp tác với hãng thu Atlantic Records, hứa hẹn sẽ có nhiều rộng mở trong việc phát hành và quảng bá âm nhạc trên toàn cầu.

Ngày 27/9, Rosé (BLACKPINK) đã đăng bài viết trên Instagram cá nhân, chính thức thông báo tới người hâm mộ về cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

“Xin chào các tình yêu số 1 của mình,

Mình rất vui mừng thông báo với các bạn rằng mình đã ký hợp đồng với @atlanticrecords! Mình biết tất cả các bạn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, nhưng hy vọng các bạn sẵn sàng cho những gì sẽ diễn ra trong vài tháng tới! Mình không thể đợi đến khi các bạn được nghe hết mọi thứ! Vì vậy hãy kiên nhẫn nhé! Mình nhớ mọi người nhiều!

P.s. Hãy theo dõi Instagram mới của mình @vampirehollie để nhận được những cập nhật nhanh chóng và những khoảnh khắc dễ thương từ team nha! Go go go!"

Qua đó, Rosé trở thành nghệ sĩ K-Pop đầu tiên ký hợp đồng với hãng thu đình đám này. Atlantic Records trực thuộc công ty Warner Music Group. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đang hợp tác với hãng thu này có thể kể đến như Bruno Mars, Cardi B, Ed Sheeran, Charlie Puth,…

Trước đó, Rosé đã nhá hàng về tài khoản mới @vampirehollie trên broadcast Instagram vào sáng ngày 26/9. Đây cũng chính là tên đoạn nhạc mà nữ idol từng chia sẻ thời gian đầu khi mới lập kênh. Động thái này của Rosé khiến các fan tin rằng nữ idol đang "tung hint" về việc sẽ sớm trở lại trong thời gian tới.

Người hâm mộ phát hiện một tài khoản Instagram riêng tư có tên Vampirehollie chỉ theo dõi một mình Rosé với dòng giới thiệu "rosie/ will u be my number ones..?" (tạm dịch: Rosie/ Bạn sẽ trở thành số 1 trong lòng tôi chứ?"). Ít phút sau khi lập tài khoản, dân tình còn phát biện chị gái Alice của Rosé cũng nhấn theo dõi tài khoản trên.

Sau 1 ngày khuấy động cõi mạng, trong bài viết mới nhất, Rosé đã xác nhận "thân phận thật" của @vampirehollie và đăng video đầu tiên. Nữ idol kêu gọi người hâm mộ theo dõi tài khoản mới để cập nhật những thông tin mới nhất về việc comeback cũng như những khoảnh khắc đáng yêu thường ngày của cô.

Vậy là cả 4 thành viên BLACKPINK đều đã tìm được mái nhà mới sau khi rời YG. Trong thời gian tới, BLINKs sẽ được thỏa sức "cày nhạc" cho các idol khi bên cạnh "thính" comeback của Rosé, Lisa cũng nhá hàng tạo hình mới toanh trên nền nhạc "so kiss me". Sau teaser chấn động cõi mạng "Calling all pretty girls", Jennie đã chính thức chốt lịch comeback vào ngày 11/10 tới.