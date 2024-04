Lovely Runner tập 6: Đến lượt Im Sol rung động vì Sun Jae, nhưng vẫn chưa thành đôi

HHT - Khán giả ai cũng rưng rưng khi xem Kim Ji Won khóc đầy cảm xúc trong tập mới nhất của "Queen Of Tears". Nhưng hóa ra ở những phim trước đây, Kim Ji Won chưa thể khóc lay động lòng người như thế này.

HHT - Pitchfork cho rằng album mới "The Tortured Poets Department" của Taylor Swift quá dài và lan man, giai điệu của các ca khúc không nổi bật.

HHT - "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) là chuyến tàu lượn siêu tốc càng về sau càng lắm cú lượn bất ngờ. Yoon Eun Sung sẽ dính chặt lấy Hong Hae In. Dù đã quên đi nhưng tiềm thức vẫn nhắc nhớ trái tim Hae In những cảm xúc mà cô dành cho Baek Hyun Woo. Bị tạm giam, luật sư Baek sẽ làm thế nào để cứu mình và lật đổ Yoon Eun Sung?