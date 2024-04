Cảnh bị cắt của "Lovely Runner": Sun Jae tỏ tình sớm mà Im Sol "vô tri" không biết

HHT - Việc Taylor Swift dành lời khen cho Charlie Puth trong album "The Tortured Poets Department" khiến người hâm mộ của Selena Gomez không hài lòng.

HHT - I-LAND 2 đã chính thức khởi động với tập đầu tiên lên sóng vào tối 18/4. Một trong những ca khúc được chọn đánh giá thí sinh là "UNFORGIVEN" (LE SSERAFIM). Vô tình lên sóng giữa làn sóng tranh cãi hát live của nhóm nữ nhà Source Music, phần trình diễn của các thực tập sinh (TTS) được đặt lên bàn cân so sánh.

HHT - Taylor Swift sắp đổ bộ với "cơn sóng thần" mang tên "The Tortured Poets Department" vào trưa mai 19/4. Để ủng hộ thần tượng, các Swifties tại Trung Quốc đã chi rất nhiều tiền để quảng bá cực kỳ hoành tráng cho lần trở lại này của nữ ca sĩ.

HHT - Taylor Swift lại "đánh úp" người hâm mộ với bản mở rộng của album mới "The Tortured Poets Department: The Anthology" nâng tổng số ca khúc ra mắt ngày hôm nay lên 31 bài.

HHT - Taylor Swift sắp trở lại với album phòng thu thứ 11 "The Tortured Poets Department" vào 11 giờ trưa ngày 19/4 (giờ Việt Nam). Trước thềm trở lại, album mới của Taylor Swift được tiết lộ đã đạt doanh số đặt mua trước khổng lồ bởi nhiều người trong nghề.

HHT - Trong bài phỏng vấn trên tạp chí Cosmopolitan ấn bản Hàn Quốc, Kim Ji Won đã có nhiều tâm sự lần đầu hé lộ. Cô cũng nhắc đến câu thoại yêu thích của mình trong phim "Queen Of Tears" và khiến khán giả bỗng dưng nhớ tới Kim Soo Hyun.

HHT - Miệng từ chối nhưng trong lòng, Hong Hae In rất muốn đồng ý lời "cầu hôn lại" của Baek Hyun Woo. Tập 13 tới của "Queen of Tears" sẽ là tiếng cười bù cho nước mắt của khán giả ở phân cảnh trước. Hae In đâu chỉ đeo nhẫn mà còn dọn ra sống riêng cùng Hyun Woo.