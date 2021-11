Lương Thu Trang có sở thích đặc biệt này từ "Hướng Dương Ngược Nắng" tới "Mặt Nạ Gương"

HHT - Mới đây, để chuẩn bị cho sân khấu đặc biệt của "MAMA 2021", 10 thành viên của Wanna One đã có dịp gặp mặt để cùng bàn bạc. Bức ảnh hội ngộ của các chàng trai khiến Wannable (fandom của Wanna One) không khỏi xao xuyến. Tấm selfie tưởng chừng bình thường nhưng với những chi tiết này, đủ để fan ấm lòng với màn tái hợp của Wanna One.