Lý do bạn gái Đoàn Văn Hậu không tiếp tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp

HHT - Hiện tại, Miss Grand Vietnam 2022 và Hoa hậu Việt Nam 2022 đang rục rịch trở lại, nhiều người hy vọng rằng Doãn Hải My sẽ đăng ký tham gia để giành được một vị trí cao hơn. Tuy nhiên, mới đây Top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020 chia sẻ lý do khiến cô không đăng ký tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Cách đây ít ngày, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đăng loạt hình tình tứ bên Doãn Hải My, chính thức xác nhận chuyện hẹn hò. Doãn Hải My từng tiết lộ, cô và Đoàn Văn Hậu đã quen biết từ lâu nhưng phải tới sau cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020, cả hai mới tìm hiểu và chính thức bắt đầu mối quan hệ. Tại cuộc thi này, Doãn Hải My dù được đánh giá rất cao nhưng chỉ lọt Top 10 chung cuộc và giành thêm giải thưởng Người đẹp Tài năng.

Hiện tại, khi cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 và Hoa hậu Việt Nam 2022 đang rục rịch trở lại, nhiều người hy vọng rằng Doãn Hải My sẽ đăng ký tham gia để giành được một vị trí cao hơn.

Tuy nhiên, mới đây trong một buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ trên Instagram, nữ sinh viên trường Luật khẳng định cô sẽ không tham gia thêm cuộc thi nhan sắc nào nữa vì lịch học quá bận rộn.

Doãn Hải My cho biết: "Tôi không thi thêm cuộc thi nào nữa. Hồi trước thi Hoa Hậu Việt Nam 2020 tôi đã phải bảo lưu một số môn học để có thời gian tham gia. Bây giờ tôi phải hoàn thành 5-6 môn nữa để kịp tốt nghiệp nên không thể thi thêm". Đồng thời, Doãn Hải My cũng chia sẻ, cô không có ý định Nam tiến để phát triển sự nghiệp: "Tôi sinh ra ở Hà Nội, cũng chưa sẵn sàng để xa ba mẹ, gia đình, bạn bè nên sẽ không Nam tiến".

Khi được hỏi về Top 3 Miss World Vietnam 2022, Doãn Hải My dành nhiều lời khen cho Hoa hậu Mai Phương, Á hậu 1 Bảo Ngọc và Á hậu 2 Phương Nhi.

Đặc biệt, Hải My dành những lời "có cánh" cho cô bạn cùng trường - Phương Nhi: "Ngay từ khi thấy Phương Nhi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam, tôi đã bảo bạn bè rằng Đại học Luật năm nay chắn chắn sẽ có Top 3 hoa hậu rồi. Tôi rất ủng hộ Phương Nhi vì Phương Nhi mặt quá sáng, quá đẹp.

Hoa hậu Mai Phương và Á hậu Bảo Ngọc tôi đã từng tiếp xúc khi thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Chiến thắng của Mai Phương rất xứng đáng, tôi rất phục chị ấy vì sự bản lĩnh, quyết tâm, nỗ lực và chăm chỉ. Bảo Ngọc thì rất cao và có nét mặt đẹp kiểu tri thức, bạn ấy rất giỏi và nổi bật trong cuộc thi".

Doãn Hải My (sinh năm 2001) hiện đang là sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội. Không những sở hữu nhan sắc và vóc dáng đầy cuốn hút, Doãn Hải My còn được ngưỡng mộ nhờ tài kinh doanh cùng thành tích học tập đáng nể. Ở tuổi 21, cô nàng đã sở hữu cho mình một cửa hàng mỹ phẩm có tiếng tại Hà Nội. Bên cạnh đó, nàng hotgirl trường Luật cũng thường xuyên nhận lời làm mẫu ảnh cho những thương hiệu thời trang lớn. Cô nàng còn chơi đàn piano thành thạo và hát khá tốt. Nhờ năng khiếu nghệ thuật, Doãn Hải My giành giải Người đẹp Tài năng tại Hoa hậu Việt Nam 2020.