Lý do bố mẹ vợ vắng mặt trong đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng?

HHT - Trước đó, đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng và bạn gái người Ukraine - Dianka được tổ chức khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng khi không có thông báo trước. Đáng chú ý, bố mẹ đẻ của cô dâu cũng vắng mặt trong hôn lễ khiến nhiều người tò mò.

Đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng và bạn gái người Ukraine nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng bởi với sự xuất hiện của dàn khách mời toàn là những cầu thủ nổi tiếng như: Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh... Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thắc mắc là bố mẹ cô dâu lại không có mặt trong ngày trọng đại của các con. Thay vào đó, đưa cô dâu vào lễ đường là ông Nguyễn Đắc Văn - người đại diện của cầu thủ Quang Hải cũng như là người bạn thân thiết của cặp uyên ương.

Mới đây, bạn thân của cô dâu đã lên tiếng tiết lộ lý do bố mẹ của Dianka không thể xuất hiện trong hôn lễ của con gái. Được biết, vì những lý do khách quan mà gia đình của bà xã Bùi Tiến Dũng đã không thể bay từ Ukraine sang Việt Nam để có mặt trong sự kiện quan trọng này.

Theo đó, bạn thân cô dâu tiết lộ: "Chú rể Tiến Dũng đã khóc khi thấy cô dâu của mình. Đoạn này ai cũng rớt nước mắt theo chú rể. Bố mẹ Dũng cùng lên sân khấu, mặc bộ đồ truyền thống của quê hương ôm cô dâu bù đắp việc nhớ người thân của Dianka. Họ không kịp bay sang vì lý do khách quan. Đây cũng là khoảnh khắc chú rể lần đầu tiên được thấy cô dâu trong bộ váy cưới - First Look sau bao nhiêu công sức giấu cô dâu, cùng ê-kip thiết kế làm việc suốt 2 tháng. Đám cưới được tổ chức giản dị, nhẹ nhàng bên toàn những người thân thương".

Mặc dù không xuất hiện trong đám cưới nhưng mẹ ruột của Dianka cũng đã đăng tải trên trang cá nhân, nhắn nhủ đến con gái trước thềm diễn ra đám cưới. Bà cho biết: "Con gái ơi, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với con và tất cả chúng ta. Với mẹ, quan trọng nhất là được nhìn thấy con khỏe mạnh, hạnh phúc. Mẹ luôn mong những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với con. Hy vọng con đường sắp tới của con sẽ luôn có niềm vui, không có thất vọng, nỗi buồn. Hạnh phúc nhé con gái".