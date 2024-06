Mặc Vũ Vân Gian "điên" tới cuốn hút, Vương Tinh Việt - Ngô Cẩn Ngôn tiến bộ

HHT - Những tập đầu tiên của "Mặc Vũ Vân Gian" lên sóng với diễn biến nhanh, hấp dẫn khó cưỡng. Ngô Cẩn Ngôn đẹp và cho thấy những tiến bộ trong cách diễn, nhưng có đủ để lấy lại thời hoàng kim phải chờ chặng sau.

Mặc Vũ Vân Gian chuyển thể từ tiểu thuyết Đích Gả Thiên Kim, là bộ phim do công ty của "biên kịch vàng" Vu Chính sản xuất. Vì cơ quan quản lý tại Trung Quốc cấm chiếu phim xuyên không, trùng sinh, Mặc Vũ Vân Gianđã sửa lại một chút trong khởi đầu quá trình báo thù của Tiết Phương Phi (Ngô Cẩn Ngôn).

Tiết Phương Phi - A Ly là vợ của tân trạng nguyên Thẩm Ngọc Dung (Lương Vĩnh Kỳ), đệ nhất tài nữ của thôn Đoài, con gái của huyện lệnh. Cả hai sống êm đềm hạnh phúc, cho tới một ngày, Ngọc Dung được công chúa để mắt. Cô ta bày mưu cho mẹ và em chồng vu oan Phương Phi tư thông. Thẩm lang sợ quyền thế của công chúng mà buộc phải nương theo, lừa chôn sống Phương Phi. A Ly may mắn tự thoát thân. Cô được Khương Lê (Dương Siêu Việt) cứu mạng. Nhưng vì lén đi gặp Tiết Phương Phi mà Khương Lê bị người của Trinh Nữ Đường đánh chết. Để trả ơn cho ân nhân, báo thù cho chính mình, Phương Phi chọn sống với thân phận của Khương Lê, tìm cách hồi kinh, thoát khỏi Trinh Nữ Đường.

Ngay những phút đầu tiên, Mặc Vũ Vân Gian đã cuốn hút khán giả vì tình tiết "điên rồ", diễn xuất dàn chính - phụ đều ổn. Màu phim không bị mờ ảo do filter dạy, góc quay đẹp và nhạc phim cũng được Cnet "thả tim".

Cảnh mở đầu A Ly bị chôn sống làm người xem ám ảnh, nhất là cảnh Thẩm lang cầm xẻng đánh vào đầu vợ đang đứng dưới hố. Diễn xuất của nam phụ Lương Vĩnh Kỳ làm người xem sởn da gà, có buồn đau, bất lực vì phải giết người mình yêu nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, tàn nhẫn.

Ngô Cẩn Ngôn đẹp mong manh. So với thời đóng Diên Hi Công Lược, diễn xuất của cô đã tiến bộ hơn thấy rõ. Đôi mắt trợn to, từng bị cho là chỉ biết tỏ ra ngây ngô của cô nay đã linh động, thâm trầm và giàu cảm xúc hơn. Tuy nhiên, diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn chưa có điểm sáng khiến người xem phải "wow".

Về phía Vương Tinh Việt, những tập đầu mới chỉ là gợi mở giới thiệu về tính cách nhân vật của anh - Tiêu Hành. Nhưng anh vẫn kịp làm khán giả đổ rầm vì sự cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn, khí thế ngút trời như Tiêu quốc công xé sách bước ra. Đài từ của Vương Tinh Việt hay, rõ ràng, chất giọng trầm phù hợp và làm tăng độ bí ẩn, khó lường cho nhân vật này. Cảnh chung khung hình của anh và Ngô Cẩn Ngôn ở 5 tập đầu không nhiều, dù vậy, cảm giác cặp đôi hay "phản ứng hóa học" cũng đã dần hình thành, hòa hợp, cuốn hút và đáng chờ đợi.

Nhịp phim nhanh, dồn dập, níu người xem từng phút khi bước ngay vào quá trình trả thù của Tiết Phương Phi. Khởi đầu thuận lợi với liên hoàn thắng của Tiết Phương Phi là hợp lý với danh xưng tài nữ của nhân vật. Tuy nhiên, nếu duy trì nhịp độ này ở các tập sau, khán giả sẽ dần khó chịu vì mô-típ lối mòn trong việc push nữ chính, thần thánh hóa trí tuệ, khả năng của nữ chính.

Mặc Vũ Vân Gian khởi đầu thuận lợi với lời khen áp đảo, là bộ phim có độ hot cao nhất ngày đầu phát sóng vào năm 2024 trên nền tảng Youku. Chỉ cần duy trì sự chặt chẽ trong kịch bản, khán giả tin rằng Mặc Vũ Vân Gian có thể làm nên chuyện, cứu lấy danh tiếng tụt dốc của Ngô Cẩn Ngôn, giúp cả cô và Vương Tinh Việt thăng hoa.