Màn đền xe đạp cho một nhà dân ở Hà Nội của Alan Walker viral khắp cõi mạng

HHT - DJ hàng đầu thế giới Alan Walker hiện đang gây sốt trên mạng xã hội khi bất ngờ "đột nhập" vào một nhà dân ở Hà Nội để "đền" chiếc xe đạp mà gia đình này bị trộm lấy đi cách đây vài tháng.

Mọi chuyện xuất phát từ một video được đăng tải vào tháng 7 vừa qua trên TikTok, ghi lại cảnh một người đàn ông mặc chiếc áo hoodie màu đen có logo của Alan Walker đang “lén lút" dắt trộm một chiếc xe đạp ra khỏi một ngôi nhà. Đoạn video ghi lại sự việc diễn ra trong một con hẻm tại Hà Nội nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, thu hút hơn 12,8 triệu lượt xem tính đến hiện tại.

Đoạn video được Alan Walker đăng lại trang TikTok của mình cùng lời kêu gọi những ai sở hữu chiếc áo mang tên anh hãy sử dụng nó một cách đúng đắn. Câu hỏi hài hước “Where are you now, bike?” (tạm dịch: "Xe đạp ơi, mày ở đâu rồi" - lời ca khúc Faded của nam DJ) được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cùng đoạn clip trên.

Có lẽ vì áy náy với người bị mất xe, Alan Walker đã lên kế hoạch "đền" chiếc xe đạp cho gia chủ trong chuyến ghé thăm Hà Nội lần này. Sau thời gian tìm hiểu, ê-kíp của DJ nổi tiếng đã tìm ra chủ sở hữu của chiếc xe và liên hệ với anh, thông báo về một “món quà đặc biệt” đang trên đường đến.

Người này không ngờ rằng đích thân Alan Walker trong chiếc áo hoodie "thương hiệu" hàng auth đã đến tận nơi trao cho anh chiếc xe đạp mới tinh, không quên kèm theo chiếc áo "tình ngay lý gian".

Cụ thể, ngày 19/8, Alan Walker đã có mặt tại Hà Nội. Anh đã vào một cửa hàng và mua một chiếc xe đạp mới giống chiếc xe bị mất kèm ổ khóa có dán sticker AW đặc trưng của mình. Sau đó, Alan đến nhà người chủ trong video cùng chiếc xe đạp mới toanh. Món quà đặc biệt cùng sự xuất hiện không báo trước của nam DJ khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng.

Chưa dừng lại ở đó, Alan đã tái hiện lại đoạn video trích từ CCTV đang viral bằng cách hoàn trả lại chiếc xe đạp vào đúng vị trí ban đầu trong ngôi nhà như hoàn thành câu chuyện hành trình của chiếc xe bị mất.

Các video về hành trình trả lại chiếc xe của Alan Walker lập tức thu hút hàng triệu lượt xem trên kênh TikTok của anh. Toàn bộ cuộc hành trình "trả xe về chủ" sẽ được Alan Walker tiếp tục đăng tải ngày hôm nay.

Trước đó, Alan Walker từng có nhiều hoạt động âm nhạc ở Việt Nam. MV Alone - Part 2 của anh được ghi hình ở Quảng Bình hiện đã đạt gần 400 triệu lượt xem trên YouTube. Anh cũng vừa hoàn thành chặng đầu tiên trong tour diễn châu Á - Walkerworld Asia Tour Pt. I của mình. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng bên cạnh hành động đẹp này thì Alan Walker sẽ có những dự án âm nhạc đặc biệt tại Việt Nam trong thời gian tới.