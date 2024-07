MC Khánh Vy, Quang Linh Vlogs là khách mời đại biểu Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An

HHT - Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra với khẩu hiệu “Thanh niên Nghệ An Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Về phía lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Xuân Sơn - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá II. Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và đại diện Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Thanh niên Nghệ An hiện có hơn 700.000 người, chiếm khoảng 22,5% dân số toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, với tinh thần "Khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển", công tác Hội và phong trào thanh niên Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào những thành tựu toàn diện của tỉnh nhà.

Công tác xây dựng tổ chức và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được chú trọng và phát triển trong nhiều đối tượng thanh niên. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng rãi và đi sâu vào đời sống giới trẻ, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu đông đảo thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể.

Thời gian qua, thanh niên cũng là lực lượng chủ chốt, tham gia, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã thực hiện được 490 công trình thanh niên các cấp, hơn 3.500 công trình, phần việc cấp cơ sở góp phần xây dựng Nông thôn mới; làm mới hơn 157 km, tham gia tu sửa 285 km đường giao thông nông thôn; xây mới, 4 cầu nông thôn, cầu vượt lũ. Những công trình này là sự hỗ trợ lâu dài, có tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống người dân những nơi được thụ hưởng.

Tuổi trẻ Nghệ An không chỉ dấn thân trong các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng. Mà trong lĩnh vực kinh tế, Nghệ An ngày càng có nhiều tấm gương người trẻ vượt khó để lập nghiệp thành công với nhiều mô hình mới, cách làm hay. Hơn 1.800 mô hình kinh tế hiệu quả do thanh niên xây dựng và hàng vạn công trình, phần việc trên các vùng phên dậu của Nghệ An là minh chứng rõ ràng cho sứ mệnh mà tuổi trẻ đã và đang thực hiện.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, các cấp Hội đã xây dựng được 470 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế tại 460/460 xã, phường, thị trấn. Vận động hiến 91.065 đơn vị máu; tổ chức khám, phát thuốc cho 55.450 người dân. Tư vấn hướng nghiệp cho 160.521 lượt thanh thiếu niên; Giới thiệu và giải quyết việc làm 20.508 thanh niên. Xây dựng tu sửa, xây dựng mới được 542 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.