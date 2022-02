MC Olympia Khánh Vy mắc COVID-19, khuyên mọi người nên giữ tinh thần thoải mái, lạc quan

Trên kênh TikTok của MC Khánh Vy mới đây đã đăng tải video kể lại quá trình cô nàng chiến đấu với COVID-19 trong dịp Tết. Bên cạnh đó, nữ MC Đường Lên Đỉnh Olympia cũng mang đến những thông tin vô cùng hữu ích tới mọi người, đặc biệt là những người đang mắc COVID-19.

Cô nàng cho biết, sau 4 ngày phát hiện mình mắc COVID-19 thì Khánh Vy tự test nhanh tại nhà và đã âm tính. Ngoài những việc cần làm như xông gừng, chanh, sả; xịt mũi súc họng; bổ sung vitamin; ăn cam và bưởi hay uống nước tỏi... nữ MC cho rằng mọi người cũng cần giữ tinh thần tích cực. Lúc mới nhiễm bệnh, Khánh Vy cho biết tinh thần của cô khá đi xuống nhưng nhờ có gia đình và hội bạn thân mà vui vẻ, lạc quan trở lại.

Chi tiết về quá trình "đánh bay" COVID-19 được Khánh Vy chia sẻ cụ thể trong video như sau:

- Xông với gừng, chanh, sả hoặc đi mua viên xông về. Xông mặt - mũi hít hà - miệng hả ra. Không xông cả người vì đang yếu. Xông 2 - 3 lần/ ngày, mỗi lần làm 10 - 15 phút.

- Dùng xịt mũi, súc họng nước muối sinh lý 2 lần/ ngày, sau khi đánh răng.

- Nếu bị mất 100% vị giác thì nên đun nước tỏi nóng để uống.

- Ăn cam và bưởi thường xuyên. Ăn cháo gà cho dễ nuốt.

- Quan trọng là giữ tinh thần tích cực, vì phải vui vẻ, lạc quan thì mới có thể nhanh khoẻ.

- Làm việc online bình thường để trí não hoạt động, chân tay bận rộn, và lòng bớt nghĩ suy.

- Dọn phòng như ngày thường.

- Uống nước liên tục, chỉ uống nước ấm.

- Mua C sủi pha, uống 1 viên/ ngày.

Cuối video, Khánh Vy thông báo hiện tại sức khoẻ cô đã dần ổn định hơn, khứu giác đã trở về còn vị giác vẫn đang phục hồi: "Trân quý những ngày mình khoẻ mạnh. Còn thở còn gỡ, trộm vía mong ai cũng khoẻ mạnh, bình an và yêu đời yêu mình nha".

Bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội với đoạn clip nói 7 thứ tiếng, Khánh Vy (tên thật là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999, quê Nghệ An, hiện đang học tập và sinh sống tại Hà Nội) lập tức được mọi người nhắc đến với danh hiệu "hot girl 7 thứ tiếng". Khánh Vy cũng là một trong những nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Khánh Vy tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Và ngay từ khi bắt đầu học đại học, Khánh Vy đã nhận được nhiều lời mời dẫn chương trình, đặc biệt là các chương trình tiếng Anh trên kênh VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us, Crack'em up, English in a minute, 8 IELTS.

Mới đây, Khánh Vy trở thành nữ MC của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22. Cô nàng cũng lọt Top 5 bình chọn cho hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng tại giải thưởng VTV Awards 2020.