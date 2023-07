Mê mẩn Woo Do Hwan và dàn cast “Bloodhounds”: Đây là những phim hay khác của họ!

HHT - Đã hơn một tháng lên sóng, “Bloodhounds” (Chó Săn Công Lý) vẫn chưa chịu rời khỏi top 10 phim Netflix. Bộ phim ghi điểm bởi nội dung gay cấn, nhịp điệu nhanh, các cảnh hành động mãn nhãn. Nếu mê mẩn dàn diễn viên của phim, đây là một số phim hay khác của họ.

Woo Do Hwan

Trong Bloodhounds, Woo Do Hwan đảm nhận vai Kim Gun Woo, một võ sĩ ngay thẳng và tốt bụng. Chẳng may, mẹ anh bị một tổ chức cho vay nặng lãi lừa đảo, để bảo vệ mẹ và gia đình Kim Gun Woo đã tìm đến một cựu trùm băng đảng khác nhờ giúp đỡ. Chẳng ngờ người này đã thay đổi số phận của anh mãi mãi.

Để vào vai Kim Gun Woo được tốt nhất, Woo Do Hwan đã chăm chỉ tăng cân và tập luyện các động tác võ thuật. Kết quả, những cảnh hành động trong Bloodhounds vô cùng mãn nhãn, chân thực. Điều thú vị là Bloodhounds là một trong những dự án đầu tiên của Woo Do Hwan tham gia sau khi xuất ngũ.

Trước Bloodhounds, Woo Do Hwan đã tham gia một số phim như Save Me, Mad Dog… Trong đó nổi bật nhất có lẽ là vai chàng cận vệ của Lee Min Ho trong Quân Vương Bất Diệt. Năm 2023 này, ngoài Bloodhounds, Woo Do Hwan cũng có phim khác đóng vai chính lên sóng là Joseon Lawyer, nhưng phim không đạt được thành công như Bloodhounds.

Lee Sang Yi

Đồng hành cùng Kim Gun Woo trên hành trình chống lại băng nhóm cho vay nặng lãi trong Bloodhounds là một võ sĩ đàn anh tên Hong Woo Jin, tính cách tếu táo nhưng cũng là người trượng nghĩa. Hai anh em võ sĩ hoạn nạn luôn có nhau, cuối cùng đã tạo nên một tình bạn đẹp trên màn ảnh nhỏ 2023.

Vai diễn này do nam diễn viên Lee Sang Yi đảm nhận. Điều khiến khán giả bất ngờ chính là khi họ nhận ra anh chính là một trong những diễn viên phụ nổi bật của Hometown Cha Cha Cha, là tình địch của Kim Seon Ho. Lee Sang Yi cũng tham gia vai cameo (khách mời) trong Khóa Học Yêu Cấp Tốc, vai YouTuber thích hóng chuyện. Một số phim nổi bật anh đã tham gia có thể kể đến Youth of May, Khi Hoa Trà Nở…

Trong Bloodhounds, Lee Sang Yi không chỉ “lột xác” ở vẻ ngoài bụi bặm mà ngay cả nhân vật anh đảm nhận cũng có tính cách tếu táo, khác hẳn các vai anh đã thể hiện trước đó. Các cảnh hành động của anh cũng rất đẹp mắt. Điều đó cho thấy phạm vi diễn xuất của Lee Sang Yi rất rộng và khán giả chờ đợi những đột phá tiếp theo của anh.

Heo Joon Ho

Diễn viên ngôi sao kỳ cựu Heo Joon Ho đảm nhận vai chủ tịch Choi trong Bloodhounds, một cựu trùm băng đảng nhưng nay đã “rửa tay gác kiếm”. Ông cho người ta vay tiền nhưng mục đích là để giúp đỡ họ có thể vượt qua được lúc khó khăn, chứ không lấy lãi. Chủ tịch Choi là người đã giúp đỡ Kim Gun Woo.

Đóng phim từ những năm 80-90, gia tài phim ảnh của diễn viên kỳ cựu Heo Joon Ho vô cùng đồ sộ cả điện ảnh lẫn truyền hình. Khán giả trẻ ngày nay nhận diện ông trong những bộ phim như Kingdom, Snowdrop, Why Her, Missing: The Other Side… Năm 2023 này, Heo Joon Ho còn xuất hiện trong hai phim khác là Noryang: The Sea of Death và Possession cùng Kang Dong Won.

Park Sung Woong

Nhân vật Kim Myung Gil chắc chắn là nhân vật bị ghét và gây khiếp sợ nhất Bloodhounds bởi sự độc ác, nham hiểm và hèn hạ. Hắn vốn là thuộc hạ cũ của chủ tịch Choi, nhưng vì muốn chiếm lấy số tiền khổng lồ mà ra tay sát hại ông, tưởng ông đã chết hắn liền bành trướng thế lực cho đến một ngày hắn nhận ra “người quen” đã trở lại.

Nam diễn viên Park Sung Woong đã rất xuất sắc khi vào vai Kim Myung Gil. Trước Bloodhounds, anh đã tham gia một số phim như Baker King Kim Tak Goo, Hạ Cánh Nơi Anh, Unlock My Boss… Sắp tới, Park Sung Woong sẽ hợp tác cùng “ác nữ” The Glory Lim Ji Yeon trong The Killing Vote.

Choi Siwon

Xuất thân là ca sĩ thần tượng, là thành viên của nhóm nhạc Super Junior, nhưng Choi Siwon đã khiến các fan phải bất ngờ với khả năng diễn xuất của mình. Dù xuất hiện cùng các diễn viên thực lực, kỳ cựu, Choi Siwon vẫn không “lạc quẻ”.

Trong Bloodhounds, Choi Siwon đảm nhận vai Hong Min Beom, một thiếu gia nhà giàu bị Kim Myung Gil gài bẫy và đe dọa. Cuối phim, Hong Min Beom đã “vùng lên”, bắt tay cùng Kim Gun Woo và Hong Woo Jin hạ bệ kẻ ác Kim Myung Gil.

Nổi lên từ vai nam thứ, thu hút không kém nam chính Park Seo Joon trong She Was Pretty, Choi Si Won tiếp tục ghi dấu ấn qua một số phim khác như Chuyện Tình Cảm Lạnh, Work Later Drink Now…