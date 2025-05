Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân Tập 7: Pam Yêu Ơi bẽn lẽn gặp Xoài, muốn xem Dừa khóc

Tân Binh Toàn Năng tập 4: Đã có thí sinh lên lớp A, hai "gà chiến" bị loại HHT - Ở tập 4 "Tân Binh Toàn Năng", dàn thí sinh đối diện với hai thái cực cảm xúc. Trong khi nhóm 1 và nhóm 4 giành chiến thắng, hai gà chiến của nhóm 2 và nhóm 3 phải chính thức nói lời tạm biệt với chương trình.

Lời chào tạm biệt đầy cảm xúc của 31 Anh Trai "Say Hi" trong concert "tốt nghiệp" HHT - Tại concert ATSH D-6, host Trấn Thành cùng dàn 30 Anh Trai đã có những chia sẻ chân thành và lời chào tạm biệt đầy cảm xúc gửi đến các khán giả yêu thương chương trình.

Johnny Trí Nguyễn tái xuất màn ảnh trong vai Tướng Quân sau nhiều năm "ở ẩn" HHT - Mới đây, nam diễn viên Johnny Trí Nguyễn bất ngờ xuất hiện trong casting call video của dự án điện ảnh "Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh".

Chia sẻ của HIEUTHUHAI ở concert ATSH D-6 "gây bão mạng", ghi điểm nhờ EQ cao HHT - Concert ATSH D-6 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã chính thức khép lại hành trình "Say Hi" rực rỡ của 30 Anh Trai. Ở cuối chương trình, HIEUTHUHAI có chia sẻ tinh tế về màn trình diễn dưới mưa đầy cảm xúc của dàn nghệ sĩ và khán giả.

Concert Anh Trai "Say Hi" D-6: JSOL "dỗi" fan, visual dàn Anh Trai bị "chèn ép" HHT - Concert Anh Trai "Say Hi" D-6 chiếm sóng mạng xã hội với vô vàn khoảnh khắc hài hước, "vô tri" khiến các Hi Mom, Hi Dad thích thú: JSOL bị fan "trap", Ali Hoàng Dương "vồ ếch", team ICON "xào nấu" vũ đạo mỗi người một kiểu,...

Concert ATSH D-6: Captain Boy hát thay Rhyder, Atus song ca cùng "bạch nguyệt quang" HHT - Tại đêm concert Anh Trai "Say Hi" D-6 ở Hà Nội, Captain Boy đã thể hiện thay RHYDER trong ca khúc "I'm Thinking About You" và "Ngạo Nghễ". Trong khi đó, Anh Tú Atus có màn song ca cùng "bạch nguyệt quang" RHYDER dưới mưa đầy cảm xúc.

Concert ATSH D-6 gặp mưa to, dàn Anh Trai chính thức "tốt nghiệp" HHT - Đêm concert Anh Trai "Say Hi" D-6 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình gặp mưa to, dàn nghệ sĩ đội mưa "cháy hết mình" cùng khán giả. Dẫu vậy, khi tiết mục Ngáo Ngơ được "xé túi mù", fan vừa vui vừa buồn vì các "anh trai" đã chính thức "tốt nghiệp".

Concert ATSH D-6: “Secret” bóng bay khói mĩ mãn, đến bảo an cũng "gieo tương tư" HHT - Trước giờ G, các Hi Mom Hi Dad hào hứng lan tỏa khoảnh khắc ê-kíp khui “secret” bóng bay khói lãng mạn cùng loạt tương tác dễ thương tiếp thêm năng lượng trước thềm concert.