Tân Binh Toàn Năng tập 4: Đã có thí sinh lên lớp A, hai "gà chiến" bị loại

MinHee khóc vì hộp quà toàn dế: Tập 1 "Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế 2025" gây tranh cãi HHT - Trong tập 1 "Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế 2025", bé MinHee đã bật khóc khi nhìn thấy vật bên trong hộp quà bí mật từ chương trình. Phân đoạn này nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Dàn “Say Hi” hậu concert: Isaac, Quân A.P đã tất bật dự án mới, Hùng Huỳnh có fanmeeting HHT - Hậu concert D-6, khán giả còn chưa nguôi “lụy” thì dàn Anh Trai đã nhanh chóng đáp lại bằng loạt dự án cá nhân sôi động và đầy hứa hẹn.

Concert Anh Trai "Say Hi" D-6: JSOL "dỗi" fan, visual dàn Anh Trai bị "chèn ép" HHT - Concert Anh Trai "Say Hi" D-6 chiếm sóng mạng xã hội với vô vàn khoảnh khắc hài hước, "vô tri" khiến các Hi Mom, Hi Dad thích thú: JSOL bị fan "trap", Ali Hoàng Dương "vồ ếch", team ICON "xào nấu" vũ đạo mỗi người một kiểu,...

Phim điện ảnh "Lật Mặt 8" của đạo diễn Lý Hải đạt thành tích mới HHT - Chỉ sau hơn một tuần ra rạp, "Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng" đã chính thức đạt thêm một thành tích ấn tượng trên đường đua điện ảnh.

Concert ATSH D-6: Captain Boy hát thay Rhyder, Atus song ca cùng "bạch nguyệt quang" HHT - Tại đêm concert Anh Trai "Say Hi" D-6 ở Hà Nội, Captain Boy đã thể hiện thay RHYDER trong ca khúc "I'm Thinking About You" và "Ngạo Nghễ". Trong khi đó, Anh Tú Atus có màn song ca cùng "bạch nguyệt quang" RHYDER dưới mưa đầy cảm xúc.

Concert ATSH D-6 gặp mưa to, dàn Anh Trai chính thức "tốt nghiệp" HHT - Đêm concert Anh Trai "Say Hi" D-6 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình gặp mưa to, dàn nghệ sĩ đội mưa "cháy hết mình" cùng khán giả. Dẫu vậy, khi tiết mục Ngáo Ngơ được "xé túi mù", fan vừa vui vừa buồn vì các "anh trai" đã chính thức "tốt nghiệp".

Concert ATSH D-6: “Secret” bóng bay khói mĩ mãn, đến bảo an cũng "gieo tương tư" HHT - Trước giờ G, các Hi Mom Hi Dad hào hứng lan tỏa khoảnh khắc ê-kíp khui “secret” bóng bay khói lãng mạn cùng loạt tương tác dễ thương tiếp thêm năng lượng trước thềm concert.

Ông xã H'Hen Niê tiết lộ "nơi tình yêu bắt đầu", netizen tìm ra điểm chung sau 7 năm HHT - Mới đây, ông xã Hoa hậu H'Hen Niê vừa chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm của cả hai cách đây 7 năm. Dù là những ngày vừa gặp nhau hay khi đã về chung nhà, netizen vẫn nhận ra điểm chung khiến anh bị vợ "cấm chat" trên mạng xã hội.