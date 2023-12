Miền Bắc chấm dứt nắng nóng giữa mùa Đông, thời điểm nào thì nhiệt độ sẽ tụt sâu?

HHT - Những ngày sắp tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 15/12, nền nhiệt tại khu vực miền Bắc tiếp tục tăng. Người dân có thể cảm thấy khó chịu khi cảm giác oi nóng như mùa Hè, nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 27 - 30 độ C. Tuy nhiên, tình trạng thời tiết này sẽ chấm dứt kể từ đêm 15/12 do mưa dông xuất hiện.

Sang ngày 16/12, không khí lạnh tràn xuống gây ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Lúc này, miền Bắc tiếp tục mưa và chuyển rét, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng chỉ trong ngưỡng 19-21 độ C, giảm khoảng 8-10 độ C so với ngày trước đó. Ban đêm, không khí lạnh lấn sâu vào đất liền tiếp tục kéo nhiệt độ xuống ngưỡng 11-14 độ C, rét đậm.

Từ đêm 16/12, vùng núi Bắc Bộ khả năng ghi nhận mức nhiệt thấp 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Hiện tượng rét đậm, rét hại có thể kéo dài đến ngày 20/12.

Không khí lạnh còn gây ra mưa vừa, mưa to cho miền Trung; cũng như gây gió mạnh trên biển.

Theo chuyên gia khí tượng, đây là đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất ở miền Bắc và khu vực Bắc Trung bộ kể từ đầu mùa Đông năm nay.