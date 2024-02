Miền Bắc đón gió mùa Đông Bắc đúng ngày đầu tiên đi học đi làm, trời có chuyển rét?

HHT - Ngày mùng 6 Tết - đúng ngày đầu tiên phần lớn người dân đi học, đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, đây chỉ là đợt không khí lạnh yếu. Nó sẽ khiến thời tiết thay đổi thế nào?

Trong ngày Valentine (14/2, tức là mùng 5 Tết), phần lớn miền Bắc có gió Nam - Đông Nam, nhiệt độ và độ ẩm đều cao. Vào giữa giờ chiều, nhiệt độ lên cao nhất, ở Hà Nội lên tới 27 - 29oC, các tỉnh thành lân cận thấp hơn khoảng 2oC, trời nóng ẩm. Các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ không nóng nhưng nhiệt độ thực buổi chiều cũng lên tới 22 - 23oC.

Dự báo vào ngày mùng 6 Tết (15/2), ngày mà hầu hết người dân đi làm, đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu. Trong đợt không khí lạnh này, gió Đông Bắc có tốc độ khá thấp, chỉ 5 - 7 km/h. Nhiệt độ có giảm nhưng giảm ít, đa số các tỉnh thành miền Bắc chỉ giảm 2 - 3oC, trời có thể mưa rải rác nhưng mưa nhỏ. Ví dụ, nhiệt độ vào buổi chiều 15/2 ở thủ đô Hà Nội là khoảng 24 - 26oC, các tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Nguyên… có nhiệt độ 23 - 24oC, các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ là khoảng 22oC.

Dù sao, gió mùa Đông Bắc sẽ khiến độ ẩm gần như toàn miền Bắc giảm nhẹ, trời khô ráo hơn một chút vào chiều tối ngày 15/2 đến sáng 16/2.

Tuy nhiên, đây là đợt không khí lạnh yếu và ngay từ chiều 16/2, miền Bắc đã chuyển gió Nam - Đông Nam, cả nhiệt độ lẫn độ ẩm bắt đầu tăng dần trở lại. Đây cũng là thời điểm bắt đầu những ngày mà miền Bắc có nhiệt độ tăng lên khá cao, trời nóng vào đầu tuần sau, trước khi thời tiết lại thay đổi.