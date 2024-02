Miền Bắc thay đổi thời tiết từ mùng 3 Tết, Hà Nội sẽ có ngày Valentine không lạnh

HHT - Từ ngày mùng 3 Tết, ở miền Bắc trời chuyển gió, thời tiết dần thay đổi. Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, ngày Valentine năm nay được dự báo sẽ không rét.

Sáng sớm mùng 3 Tết (12/2 dương lịch), phần lớn miền Bắc đón những cơn gió mùa Đông Bắc cuối cùng của đợt không khí lạnh dịp Tết Giáp Thìn này. Vì vậy, vào buổi sáng sớm, trời vẫn khá rét ở Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc. Đây cũng là thời điểm trước khi nhiệt độ bắt đầu tăng.

Ngay từ giữa buổi sáng đến buổi trưa, thời tiết miền Bắc bắt đầu thay đổi. Trời có nắng ấm áp, chuyển gió Đông - Đông Nam, nhiệt độ và độ ẩm đều tăng dần. Đến giữa buổi chiều, nhiệt độ thực ngoài trời ở Hà Nội lên đến khoảng 25oC, trời ấm áp dễ chịu gần như mùa Thu, các tỉnh thành lân cận chênh 1 - 2oC. Gió Đông - Đông Nam cũng khiến trời bớt khô như mấy ngày trước (khi độ ẩm trong ngày có lúc chỉ hơn 40% đến hơn 50%; chiều mùng 2 Tết chỉ còn hơn 30%, trời rất khô).

Trong 2 ngày tiếp theo (mùng 4 và mùng 5 Tết, tức 13 - 14/2), miền Bắc tiếp tục có gió Đông - Đông Nam, cả nhiệt độ và độ ẩm đều giữ đà tăng. Hà Nội và các tỉnh thành lân cận lại có tình trạng thời tiết rất ẩm vào sáng sớm và tối muộn, độ ẩm có thể lên hơn 90%, có thể có sương mù nhẹ vào sáng sớm, một số nơi ven biển có mưa phùn do độ ẩm cao.

Valentine là ngày có nhiệt độ cao nhất trong đợt không khí ẩm này. Ở Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất là 18 - 19oC, cao nhất vào giữa giờ chiều lên đến 27 - 28oC, trời nóng ẩm nhưng không mưa. Các tỉnh ở Đông Bắc Bộ thì rét hơn một chút, nhiệt độ thấp nhất khoảng 16oC, cao nhất 22 - 23oC.

Sau ngày Valentine, nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Hà Nội, sẽ giảm nhưng chỉ giảm nhẹ trong 1 - 2 ngày trước khi bước vào một đợt tăng mới.