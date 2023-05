Miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển mát sau những ngày nắng nóng gay gắt

HHT - Đã có 2 trẻ em ở Malaysia thiệt mạng do nắng nóng. Nhiều nước châu Á đã đóng cửa trường học ở một số địa phương và tuyên bố sẵn sàng cho học sinh nghỉ Hè sớm bởi mùa Hè châu Á năm nay sẽ rất đáng ngại.

HHT - Nhiệt độ trung bình tháng 5/2023 tại các khu vực phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, riêng khu vực Tây Bắc cao hơn 1,5 độ C.