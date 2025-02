Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh từ đêm nay, thời tiết ngày Valentine thế nào?

HHT - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta, khoảng đêm nay đến sáng mai sẽ tràn xuống Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ.

Do cường độ không khí lạnh không quá mạnh, lại kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao nên trời nhiều mây, sương mù, mưa phùn, nồm ẩm. Dự báo từ mai vùng núi có nơi chuyển rét đậm, rét hại (trung bình ngày dưới 13 độ C), thấp nhất vùng núi cao dưới 10 độ, đồng bằng 14-17 độ C.

Dự báo từ nay đến cuối tuần, nhiệt độ khu vực Hà Nội khoảng 16-22 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất xuống 10-17 độ C.

Đáng chú ý, vào ngày lễ Valentine 14/2, thời tiết khu vực Hà Nội cũng như một số nơi tại khu vực miền Bắc có thể sẽ có mưa phùn vào đêm và sáng sớm, ban ngày khá ấm áp, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C, cao nhất 21 độ C.

Khu vực miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, tập trung ở Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, có mưa nhỏ.

Đợt không khí lạnh này cũng sẽ gây gió trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trên biển, từ gần sáng mai, vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Ở Bắc Biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, từ nay đến hết tháng 2, ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ chịu tác động của nhiều đợt không khí lạnh, các đợt gió mùa Đông Bắc này vẫn có khả năng gây ra rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến xấp xỉ so với cùng thời kỳ, riêng Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn 0,5-1 độ C.

Về tình trạng nồm ẩm, hiện tượng này thường xảy ra vào mùa Xuân. Thời điểm này, các khối không khí lạnh không di chuyển theo hướng Bắc Nam nữa, mà di chuyển lệch về phía Đông, gây ra gió Đông Bắc đến Đông ở Bắc Bộ, khiến độ ẩm trong không khí ở Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội tăng cao, nhiều thời điểm đạt ngưỡng bão hòa, gây ra tình trạng nồm ẩm.