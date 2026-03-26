Lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi cất giọng tự hào

HHTO - Nếu Đức Phúc, Phương Mỹ Chi mang đến 2 ca khúc từng chạm đến trái tim khán giả Việt năm qua thì Hòa Minzy khép lại lễ trao giải bằng giai điệu nhiệt huyết, tự hào của "Áo xanh gọi tương lai" tại lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Tối 25/3, lễ trao giải Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 chính thức diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Lễ trao giải được mở màn bằng giai điệu Lên đàng do nhóm Oplus thể hiện, khơi dậy sức mạnh từ thế hệ thanh niên Việt Nam. Đan xen với câu chuyện truyền cảm hứng từ 19 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 là những phần trình diễn khó quên lấy chủ đề khát vọng, bản sắc dân tộc.

Không phải Phù Đổng Thiên Vương - tiết mục làm nên chiến thắng của anh ở Intervision 2025, Đức Phúc mang đến lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 ca khúc Khát vọng là người Việt - bản nhạc mở màn concert Anh Trai "Say Hi", chương trình đem về cho anh một cột mốc mới trong sự nghiệp.

Sau phần trình diễn, Đức Phúc chia sẻ dù đứng dưới bất kỳ ánh đèn lộng lẫy nào trên thế giới, anh cũng như những bạn trẻ khác luôn mong muốn, mang theo niềm kiêu hãnh, hồn cốt, bản sắc và tiếng nói của Việt Nam vươn xa.

2 năm liên tiếp được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, Phương Mỹ Chi cho biết, cô nguyện dùng thanh xuân để khẳng định bản lĩnh cùng niềm tự tôn dân tộc, đưa Việt Nam sánh vai với bạn bè năm châu. Theo cô, mỗi người trẻ đều là một đại sứ của quê hương. Và có lẽ, đó cũng là lý do mà Phương Mỹ Chi chọn Made in Vietnam để biểu diễn tại lễ trao giải, thay cho lời bộc bạch về niềm tự hào là người Việt - những con người giản dị, mộc mạc nhưng kiên cường, tỏa sáng.

Hòa Minzy và ca sĩ Tuấn Ngọc là 2 giọng ca kết màn buổi lễ với tiết mục Áo xanh gọi tương lai. Đây là bài hát chính thức của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sân khấu này cũng thêm phần ý nghĩa khi Hòa Minzy - ca sĩ thể hiện cũng là một trong 10 cái tên được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

19 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng đã cùng xuất hiện ở sân khấu cuối cùng. Họ đại diện cho nhiều lĩnh vực như thể thao, học tập, văn hóa, khoa học, công nghệ…, được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần trí tuệ, lòng quả cảm và trách nhiệm với thế hệ trẻ, xã hội.

19 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng nhận Bằng khen vinh danh tại buổi lễ.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). Năm 2025, Thường trực Giải thưởng đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Hội đồng Giải thưởng đã trải qua 2 vòng xét chọn và bình chọn trực tuyến để tìm ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.