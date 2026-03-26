Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đời sống

Google News

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 khám phá "bảo tàng số"

Theo TPO

HHTO - Không gian trưng bày hiện đại cùng những trải nghiệm hợp thị hiếu, bắt sống mạch phát triển của công nghệ toàn cầu từ chuyến tham quan bảo tàng số Viettel gây ấn tượng mạnh với các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025.

Ngày 25/3, trước thềm lễ trao giải, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 đã cùng tham quan, trải nghiệm không gian "bảo tàng số" hiện đại của tập đoàn Viettel. Dẫn đoàn đại biểu tham quan tại bảo tàng có Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Tập đoàn Viettel tiếp đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 thăm, giao lưu. Ảnh: Duy Phạm

Hành trình tham quan bảo tàng nhìn lại quá trình phát triển của công nghệ số tại Việt Nam. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 còn được trải nghiệm ứng dụng công nghệ thực tế ảo, mô phỏng 3D ... để tìm hiểu hình ảnh, thông tin về những sự kiện, hiện vật, cá nhân ở Viettel - phương pháp thay thế cho hướng dẫn viên.

Đoàn đại biểu cũng trải nghiệm công nghệ trình chiếu, tương tác số trong khu trưng bày. Trong quá trình tham quan, mỗi Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 có những chia sẻ về góc nhìn về tính ứng dụng của công nghệ trong lĩnh vực mà bản thân đang hoạt động, đặt ra kỳ vọng vào sự phát triển của công nghệ tương lai.

Đức Phúc - Hòa Minzy hào hứng trải nghiệm các thiết bị như lưu bút điện tử hay chụp photobooth tại bảo tàng cùng các gương mặt trẻ khác và đại biểu. Chị em "gia đình hoa dâm bụt" trở thành nhân tố khuấy động giúp bầu không khí thêm sôi nổi.

"Thủ tục" của giới trẻ - đâu có photobooth là phải chụp liền tay trong buổi tham quan "bảo tàng số" Viettel.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc. Giải thưởng được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

