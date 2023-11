Miền Bắc lại sắp đón thêm một đợt không khí lạnh mới gây mưa dông, nhiệt độ giảm đáng kể

HHT - Dự báo đầu tuần tới, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ giảm đáng kể, miền Trung có thể xảy một đợt mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, ngày 12-13/11, miền Bắc khả năng mưa rào và dông rải rác, cục mưa vừa, mưa to. Trong đó, phía Đông Bắc Bộ ngày 11/11 xuất hiện mưa rải rác. Từ khoảng 13/11, khu vực này khả năng trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Tại Hà Nội, trong 2 ngày 13-14/11, nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô dự báo khoảng 24 độ C, giảm 5 độ C so với ngày hôm trước, trời nhiều mây.

Trong 3 ngày sau đó, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội tăng khoảng 2-3 độ C, thời tiết có mây, không mưa.

Cũng theo cơ quan khí tượng, Trung Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong các ngày từ 13-17/11. Thời tiết Bắc Trung Bộ từ khoảng 13/11 có thể chuyển lạnh.

Nam Bộ chiều tối và tối 9/11 đến 17/11 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Trước khi đón đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ở miền Trung đã mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 7/11 có nơi trên 100mm như: Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) 157mm, Hồ Hòa Trung (Đà Nẵng) 132,2mm, Đại Hiệp (Quảng Nam) 111,6mm...

Từ sáng 8/11, Hà Tĩnh đến Bình Thuận mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong đó, Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 100mm.

Từ ngày 8/11, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.