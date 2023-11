Miền Bắc sắp đón hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp, trời rét đậm kèm mưa dông

HHT - Cường độ của đợt không khí lạnh tràn về ngày 12/11 được dự báo mạnh nhất kể từ đầu mùa, gây ra rét diện rộng tại miền Bắc. Ngay sau đó, khu vực đón thêm đợt gió mùa khác gây giảm nhiệt và mưa dông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 12/11, miền Bắc sẽ có mưa dông rải rác. Từ đêm 12/11 - 14/11, trời chuyển rét. Bản đồ nhiệt độ cho thấy đầu tuần tới, nền nhiệt tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ có thể xuống mức thấp nhất 17-19 độ C và duy trì cả ngày. Trong khi đó, vùng núi nhiều nơi rét đậm dưới 15 độ C. Đây sẽ là đợt rét đầu tiên trong mùa Đông năm nay.

Đáng lưu ý, đến ngày 16/11, khu vực này có khả năng đón thêm một đợt không khí lạnh mới có cường độ yếu hơn nhưng cũng gây rét về đêm và sáng sớm.

Cũng do tác động của không khí lạnh, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, miền Trung sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng từ 13-17/11. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị và sạt lở đất ở các sườn đồi núi.

Cơ quan khí tượng cho biết đối với thời tiết trên biển, đợt gió mùa Đông Bắc tràn về ngày 12/11 sẽ gây gió mạnh, sóng lớn và nguy hiểm hơn với tàu thuyền.