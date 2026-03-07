Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa rào, nhiều nơi chuyển rét từ đêm 8/3

HHTO - Một đợt không khí lạnh mới dự báo sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc trong những ngày tới, gây mưa rào rải rác, có nơi có dông và làm nhiệt độ giảm nhẹ, trời chuyển rét vào ban đêm và sáng sớm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 8/3 đến ngày 10/3, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dưới tác động của khối không khí lạnh này, thời tiết khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, một số nơi có dông.

Trong các cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, vì vậy người dân cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Nhiệt độ miền Bắc giảm, trời chuyển rét về đêm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ở miền Bắc có xu hướng giảm nhẹ. Trời chuyển rét về đêm và sáng sớm, trong khi ban ngày nhiệt độ vẫn duy trì ở mức khá dễ chịu.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Bắc Bộ phổ biến khoảng 18-21°C, riêng khu vực vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động khoảng 23-26°C, riêng khu vực Tây Bắc có thể đạt 25-28°C.

Trước khi đợt không khí lạnh tràn về, thời tiết miền Bắc trong ngày 7/3 đến chiều 8/3 vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc hửng nắng nhẹ.

Dự báo nhiệt độ khu vực Hà Nội trong cuối tuần này và tuần tới.

Trung Trung Bộ có mưa rào và dông

Không chỉ miền Bắc, khu vực Trung Trung Bộ cũng được dự báo có mưa rào và dông rải rác trong những ngày tới.

Cụ thể, từ khoảng 9-11/3, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to. Trong các cơn dông cũng cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, các khu vực còn lại trên cả nước nhìn chung ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt tại các khu vực miền núi và ven biển, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trong giai đoạn chuyển mùa.