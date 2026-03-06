Mạng xã hội rộ tin nghỉ 9 ngày liên tiếp dịp lễ cuối tháng 4, Bộ Nội vụ lên tiếng

HHTO - Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin người lao động có thể được nghỉ liên tiếp tới 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 năm 2026. Trước thông tin này, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định hiện không có đề xuất nào về việc hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày như tin đồn.

Tin đồn nghỉ 9 ngày lan truyền trên mạng

Gần đây, nhiều bài đăng trên mạng xã hội lan truyền rằng người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày liên tiếp vào dịp lễ cuối tháng 4/2026, từ ngày 25/4 đến 3/5, nhờ việc hoán đổi ngày làm việc giữa kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Theo thông tin lan truyền, nếu cơ quan quản lý điều chỉnh lịch làm việc, người lao động có thể nghỉ liền mạch 9 ngày liên tiếp từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng gây nhiều tranh luận bởi chưa có bất kỳ văn bản chính thức nào từ cơ quan chức năng.

Bộ Nội vụ khẳng định chưa có đề xuất nghỉ 9 ngày

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, hiện không có phương án nào được trình hoặc xem xét về việc sắp xếp lại lịch làm việc để tạo kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày như thông tin lan truyền.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Theo cơ quan này, lịch nghỉ lễ của người lao động vẫn được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, trong đó quy định rõ số ngày nghỉ và nguyên tắc nghỉ bù khi ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần.

Do đó, việc nghỉ 9 ngày liên tục dịp này không phải thông tin chính thức.

Lịch nghỉ thực tế dịp cuối tháng 4/2026

Theo lịch năm 2026, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật 26/4/2026. Vì trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4).

Nếu tính cả hai ngày cuối tuần trước đó, kỳ nghỉ này sẽ kéo dài 3 ngày, từ 25/4 đến hết 27/4. Ngay sau đó, người lao động sẽ đi làm trở lại trong hai ngày 28 và 29/4.

Đến dịp Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, hai ngày lễ này rơi vào thứ Năm và thứ Sáu.

Vì vậy, nếu cơ quan, doanh nghiệp áp dụng chế độ nghỉ thứ Bảy - Chủ nhật, người lao động có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ 30/4 đến hết 3/5.

Hai kỳ nghỉ lớn này diễn ra khá gần nhau, chỉ cách hai ngày làm việc (28 và 29/4). Chính khoảng cách ngắn này khiến nhiều người đề xuất phương án hoán đổi lịch làm việc để tạo kỳ nghỉ dài hơn.

Tuy vậy, theo Bộ Nội vụ, hiện chưa có quyết định hay đề xuất chính thức nào về việc điều chỉnh lịch làm việc để gộp hai kỳ nghỉ thành một kỳ nghỉ dài. Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp vẫn sẽ thực hiện lịch nghỉ lễ theo quy định hiện hành.