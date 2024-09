Miley Cyrus bị kiện vì "đạo" một ca khúc của Bruno Mars trong siêu hit "Flowers"

HHT - Miley Cyrus đang bị kiện vi phạm bản quyền do có nhiều điểm tương đồng giữa ca khúc "Flowers" của cô nàng với ca khúc "When I Was Your Man" của Bruno Mars.

Ngày 17/9, Miley Cyrus đã bị cáo buộc cố ý sao chép và vi phạm bản quyền ca khúc When I Was Your Mancủa Bruno Mars cho ca khúc Flowers của nữ ca sĩ. Một đơn kiện đã được đệ lên Tòa án liên bang California.

Theo đơn kiện, Tempo Music Investments - công ty sở hữu một phần bản quyền bài hát của Bruno Mars đã chỉ ra nhiều điểm tương đồng đáng kể giữa hai ca khúc Flowers và When I Was Your Man bao gồm phần giai điệu, hòa âm, và thậm chí cả lời bài hát.

Tempo Music Investments còn cho rằng nếu không có ca khúc của Bruno Mars, Flowers đã không thể chiến thắng tại lễ trao giải Grammys.

Khi vừa mới ra mắt, Flowers đã nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý bởi có nhiều lời bài hát khá tương đồng với ca khúc When I Was Your Man. Tuy nhiên, phần ca từ của Flowers được cho rằng giống như một màn đáp trả tới ca khúc của Bruno Mars.

“Anh nên mua cho em những đóa hoa và nắm chặt tay em” (When I Was Your Man, 2012) và “Em có thể tự mua cho mình những đóa hoa. Em có thể tự nắm lấy tay mình.” (Flowers, 2023) là phần lời hát tương đồng được trích dẫn trong đơn kiện.

Công ty này khẳng định rằng Flowers là một sản phẩm được sao chép bất hợp pháp của ca khúc When I Was Your Man. Theo đơn kiện, Tempo Music Investments muốn Miley Cyrus cùng công ty thu âm thừa nhận đã sử dụng các chất liệu trong bài hát của Bruno Mars và đề nghị một khoản tiền bồi thường, đồng thời muốn nữ ca sĩ bị cấm phân phối hoặc biểu diễn ca khúc Flowers.

Flowers được chính thức phát hành vào ngày 13/01/2023 và đạt được những thành công to lớn. Ca khúc càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc và đứng đầu BXH Billboard Hot 100. Flowers đạt hơn 2 tỷ lượt nghe trên Spotify và có hơn 800 triệu lượt xem MV trên Youtube. Bài hát cũng đem về giải Grammy danh giá đầu tiên trong sự nghiệp cho Miley Cyrus.