Minh Hằng, Tóc Tiên, MisThy đi chợ chọn vải may đồ cho concert Chị Đẹp

HHT - Chỉ còn chưa đầy một tháng, concert Chị Đẹp sẽ chính thức diễn ra. Trong giai đoạn nước rút, các “chị đẹp” đang cùng nhau chuẩn bị một món quà đặc biệt dành tặng khán giả.

Trong đoạn video mới được Minh Hằng chia sẻ, dàn Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã cùng nhau “đổ bộ” chợ vải để săn tìm chất liệu ưng ý cho concert sắp tới. Không chỉ nghiêm túc chọn vải, hội bạn thân gồm Tóc Tiên, MisThy, Dương Hoàng Yến... còn liên tục “quăng miếng” khiến các Gió Em (tên cộng đồng fan của show Chị đẹp) cười nghiêng ngả. Minh Hằng hài hước chia sẻ: “Chúng tôi không khác gì các cô chú ở miền Tây. Đi chợ lựa vải biểu diễn mà cứ như chọn đồ đi đám cưới vậy đó!”.

Sau nhiều lần cầm nhầm vải trải bàn, vải may màn tại chợ vải Soái Kình Lâm (Q.5, TP.HCM), các “chị đẹp” cuối cùng cũng đã đưa được vài mẫu vải vào “tầm ngắm” cho những sân khấu như Một Ngày Hay Trăm Năm, Gone Gone Gone...

Nhiều Gió Em còn hài hước nhận xét “chỉ dám chỉnh 10% âm lượng” vì độ náo nhiệt của các chị. Fan cũng tranh thủ “khịa” nhẹ: Trong khi dàn “anh trai” được stylist đưa gì mặc nấy thì hội Chị Đẹp lại nhất quyết tự biên tự diễn cho concert.

Concert Chị Đẹp sẽ chính thức diễn ra vào ngày 12/4 tại The Global City (TP. Thủ Đức). Đây là concert đầu tiên quy tụ đầy đủ 48 gương mặt từng tham gia hai mùa Chị Đẹp Đạp Gió. Ban tổ chức cũng “nhá hàng” loạt sân khấu triệu view sẽ được tái hiện như Đã Không Yêu Thì Thôi, Mộng Hóa, Nếu Anh Là Em...

Song song với việc chuẩn bị trang phục, các nghệ sĩ cũng đang gấp rút luyện tập để mang đến những phần trình diễn mãn nhãn, mãn nhĩ cho các Gió Em. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, concert Chị Đẹp đang nhận được rất nhiều kỳ vọng từ khán giả.