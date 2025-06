Minh Khắc - Kỳ Duyên háo hức trước thềm dự thi Mr & Miss Supranational 2025

HHT - Hai đại diện Việt Nam là Minh Khắc và Kỳ Duyên đang gấp rút luyện tập, chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm đến với đấu trường nhan sắc Miss & Mister Supranational 2025.

Chỉ còn ít ngày nữa, Kỳ Duyên và Minh Khắc - đại diện Việt Nam tại Miss & Mister Supranational (Hoa hậu và Nam vương Siêu quốc gia) 2025 sẽ chính thức lên đường. Thời điểm này, cả hai đang bước vào giai đoạn nước rút với lịch trình tập luyện dày đặc.

Với Kỳ Duyên, từ các buổi tập catwalk chuyên sâu, kỹ năng trình diễn sân khấu, đến rèn luyện thể hình, giao tiếp bằng tiếng Anh, cô cho thấy tinh thần tập trung cao độ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thiện bản thân.

Bên cạnh rèn luyện kỹ năng, Kỳ Duyên cũng đang hoàn thiện những bộ trang phục dạ hội, trang phục dân tộc và trang phục hằng ngày để tạo dấu ấn riêng tại đấu trường quốc tế. Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 thể hiện sự háo hức trước khi lên đường sang châu Âu chinh chiến.

Võ Cao Kỳ Duyên là đại diện của Việt Nam tại Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) 2025. Người đẹp sinh năm 2005, đến từ Hải Phòng, hiện là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam, sở hữu chiều cao 1m75, số đo hình thể 84-60-97cm.

Về phía Minh Khắc, anh chia sẻ bản thân gặp chút áp lực khi thời gian chuẩn bị khá gấp rút. Dù vậy, với bản lĩnh vốn có và nhiều kinh nghiệm, Minh Khắc khẳng định anh sẽ không để người hâm mộ thất vọng. Là một trong những MC bận rộn, Minh Khắc vẫn cố gắng sắp xếp lịch trình.

Mới đây chuyên trang nhan sắc Sash Factor đã đưa ra bảng dự đoán đầu tiên về cuộc thi Mister Supranational 2025 và người mẫu Nguyễn Minh Khắc - đại diện Việt Nam - được xếp hạng đầu tiên trong bảng dự đoán này.

Minh Khắc là một trong những gương mặt nổi bật và đa tài của làng giải trí Việt Nam. Anh là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung, doanh nhân... Minh Khắc từng là Á quân The Next Gentleman và Á vương Man of The Year 2022, được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hình thể ấn tượng và phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Sở hữu chiều cao 1m83, phong cách lịch lãm, lãng mạn mang đậm chất quý ông hiện đại, Minh Khắc là lựa chọn hàng đầu của nhiều thương hiệu cao cấp. Anh từng tham gia các chiến dịch đặc biệt với những nhà mốt đình đám.

Miss Supranational và Mister Supranational là hai cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức thường niên tại Ba Lan. Chung kết Miss Supranational và Mister Supranational năm nay sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 27/6 và 28/6 tại Ba Lan.