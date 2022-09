Mình Yêu Nhau Đi: Chuyện tình yêu xôm tụ nhất tháng 10 với dàn sao tươi như hoa

Phim đáng xem về Nữ hoàng Anh: "The Crown" không thể vượt qua tác phẩm đoạt giải Oscar này HHT - Là biểu tượng tinh thần lớn của Vương Quốc Anh, Nữ hoàng Elizabeth II đã truyền cảm hứng cho nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình về Hoàng gia Anh. Cùng điểm lại những thước phim nổi tiếng về cuộc đời và sự nghiệp của vị nữ vương trị vì lâu nhất lịch sử nước Anh.

Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát: Những lý do bạn nên ra rạp thưởng thức, không chỉ vì Taylor Swift! HHT - Bộ phim "Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát" với sự tham gia của Daisy Edgar-Jones, Harris Dickinson, Taylor John Smith... đã chính thức công chiếu tại Việt Nam, tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trong cộng đồng các "mọt phim" và người hâm mộ Taylor Swift.

Phim boylove đình đám "Semantic Error" ra mắt bản điện ảnh khiến fan trông ngóng HHT - Semantic Error (tựa tiếng Việt: Lỗi Logic) sẽ chính thức "đổ bộ" màn ảnh rộng sau khi chinh phục khán giả yêu thích dòng phim tình cảm, lãng mạn.

"Fate: The Winx Saga" của Netflix ra mắt mùa 2: Sẽ có thêm tiên nữ và phép thuật nào? HHT - Netflix đã “nhá hàng” những hình ảnh đầu tiên cho phần 2 của loạt phim "Fate: The Winx Saga" tạo nên sự trông đợi lớn cho người hâm mộ.

Tiền truyện "House of the Dragon" liệu có hoành tráng bằng siêu phẩm "Game of Thrones"? HHT - Sau khi siêu phẩm truyền hình "Game of Thrones" kết thúc vào năm 2019, HBO sẽ tiếp tục tung ra phần tiền truyện mang tên "House of the Dragon" từ hôm nay 21/8.

Người hâm mộ DC cực kỳ thất vọng khi "Aquaman 2" và "Shazam 2" lại bị dời lịch chiếu HHT - Sau khi hủy một loạt các bộ phim DC, Warner Bros. lại tiếp tục gây hoang mang khi dời lịch chiếu hai bộ phim quan trọng “Shazam: Fury of the Gods” và “Aquaman and the Lost Kingdom” sang một thời điểm khác.

"Avatar" và "Spider-Man: No Way Home" trở lại rạp chiếu vào tháng 9 này, lý do là gì? HHT - Để chuẩn bị cho màn ra mắt của “Avatar: The Way of Water”, phần phim “Avatar” đầu tiên sẽ trở lại các hệ thống rạp chiếu sau 13 năm. Cùng với siêu phẩm một thời, phiên bản “Spider-Man: No Way Home” với nhiều cảnh chưa từng công bố cũng sẽ được tung ra.

"Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh" bản điện ảnh: Nam chính tỏ tình cả ngàn lần đều bị từ chối HHT - Trước ngày ra rạp, bộ phim "Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh" (tựa tiếng Anh: Love Destiny The Movie) tung bộ poster mới hé lộ thêm về những nhân vật quan trọng trong phim. Bên cạnh đó, những tình tiết “đảo chiều” thú vị trong mối quan hệ của cặp đôi chính so với phiên bản truyền hình cũng được bật mí.