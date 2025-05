MinHee khóc vì hộp quà toàn dế: Tập 1 "Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế 2025" gây tranh cãi

HHT - Tại đêm concert Anh Trai "Say Hi" D-6 ở Hà Nội, Captain Boy đã thể hiện thay RHYDER trong ca khúc "I'm Thinking About You" và "Ngạo Nghễ". Trong khi đó, Anh Tú Atus có màn song ca cùng "bạch nguyệt quang" RHYDER dưới mưa đầy cảm xúc.